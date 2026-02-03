Il pressing del Bologna è tra i migliori d’Europa: i dati CIES

Che Bologna è questo? Un Bologna che corre, aggredisce e lo fa con numeri da grande d’Europa. La classifica pubblicata dal CIES sul pressing per minuto in fase di non possesso racconta una storia: il Bologna FC è la quinta squadra tra i top club dei cinque principali campionati europei per intensità di pressing, davanti a realtà quali Manchester United e Roma. Questo può essere un punto di partenza.

Bologna e il pressing come marchio di fabbrica

Con 6.56 di pressing al minuto, i rossoblù entrano in un’élite che comprende Barcellona e Paris Saint-Germain. Squadre costruite per dominare, non per sopravvivere. Un dato che assume ancora più valore considerando che la graduatoria riguarda solo i club nella metà alta delle classifiche nazionali. È pressing strutturato, questo. Pressing da squadra che vuole comandare il gioco anche senza palla.

Il Bologna non aspetta l’avversario: lo va a prendere. Recupera alto, compatta le linee, trasforma ogni errore in un’opportunità per colpire. È un calcio che richiede gamba, ma soprattutto convinzione collettiva. Il pressing non è un atto individuale: è un movimento sincronizzato che parte dagli attaccanti e coinvolge tutta la squadra.

Non solo quantità, ma qualità

Non è solo una questione di numeri. Le pressioni sono orientate, mirate, pensate per forzare l’errore nella zona più pericolosa del campo. Molti gol del Bologna nascono proprio così: da palloni recuperati quando l’avversario è disordinato e vulnerabile. Un modo di difendere che diventa immediatamente un modo di attaccare.

Un’identità europea

Questo approccio ha reso la squadra riconoscibile in Serie A e anche oltre i confini nazionali. I dati lo certificano: il Bologna è tra le realtà più aggressive d’Europa quando si tratta di recuperare palla.

Guardare questa classifica fa un certo effetto. Una compagnia che testimonia un salto di status. Senza il budget delle big, i rossoblù hanno costruito un trend europeo, fondato sul proprio stile di gioco.

