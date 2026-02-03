Face to Face – Bologna, il club contro cui Allegri non ha mai perso

Mai come oggi tre punti sono stati così importati. Chiedetelo a Vincenzo Italiano, ora capitano di una nave che viaggia decima, scavalcata da Lazio e Udinese, in un mare di difficoltà. Ma pure a Massimiliano Allegri, sempre più lontano dall’apri fila, a caccia della giusta onda da cavalcare. Alle 20:45 allo stadio Dall’Ara andrà in scena l’atto decimo di un face to face che sulla carta ha un solo e unico favorito: il Milan.

Italiano vs Allegri

Il duello tra Italiano e Allegri ha origine nel 2021. Rispettivamente alla guida di Fiorentina e Juventus, i due allenatori si sono scontrati otto volte nel corso della loro carriera sulla panchina dei due club. Dura, anzi, durissima per Vincenzo Italiano: i primi tre scontri diretti li ha persi, tra cui rientrano anche andata e ritorno della semifinale di Coppa Italia del 2022. Una boccata d’aria poi all’ultima giornata di campionato nella stagione 2021/22, con la Fiorentina che uscì vincente dal Franchi per 2-0. Un solo pareggio nella gara di andata nella stagione successiva, poi un’altra serie di sconfitte, tutte “cortomuso” per 1-0.

Alle gare sopraelencate, dobbiamo infine aggiungere l’ultimo scontro diretto tra Italiano e Allegri, questa volta alla guida di Bologna e Milan. Era il 14 settembre scorso quando i rossoblù cadevano a San Siro ai piedi di Luka Modric.

Allegri, il muro invalicabile del Bologna

Il bilancio di Italiano contro Allegri è decisamente negativo: in 9 confronti, l’attuale tecnico rossoblù ha raccolto 7 sconfitte, un solo pareggio e una sola vittoria. La musica cambia leggermente quando si parla del Milan: su 12 incroci, Italiano ha ottenuto 5 successi e 7 sconfitte, un bottino che resterebbe “da bicchiere mezzo pieno” se non fosse per la statistica opposta. Allegri ha sfidato il Bologna per un totale di 25 volte e non ha mai perso: quella di Italiano è l’unica squadra dell’attuale Serie A a non essere mai riuscita ad infliggergli un KO (fatta eccezione per il Como, affrontato finora solo una volta nel girone d’andata della stagione corrente).

Toccherà a Vincenzo Italiano sfatare il mito di Allegri: sarà il Dall’Ara il teatro della prima, storica caduta del tecnico livornese contro il Bologna?

