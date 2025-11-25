Il puzzle UEFA incompleto: la mossa giusta per Salisburgo (Il Resto del Carlino)

Tra appena quarantotto ore il Bologna sarà chiamato a giocarsi un pezzo del proprio futuro in Europa League, contro il Salisburgo. In questo contesto rimane un ultimo nodo da sciogliere: sostituire Freuler – e come farlo – nella lista UEFA. La decisione avverrà al termine dell’allenamento odierno.

Lista UEFA, corsa a due: Dominguez o Sulemana?

I nomi eleggibili per il reintegro erano quattro: De Silvestri, Immobile, Dominguez e Sulemana. Ora però, il campo si restringe. Holm è in dubbio per il Salisburgo ma dovrebbe recuperare già per la Cremonese, il che ridimensiona la necessità di reinserire un difensore. Immobile, escluso anche per la trasferta di Udine, difficilmente avrebbe il ritmo gara sufficiente per essere utile da subito: un suo inserimento oggi, sapendo che Freuler rientrerà per le partite con Celtic e Maccabi, è poco strategico.

La vera priorità riguarda invece le corsie offensive, dove Cambiaghi e Rowe non torneranno prima del 4 dicembre. Qui entra in gioco Dominguez, considerato il profilo più pronto a dare una mano immediata. Italiano ne ha apprezzato la reazione contro l’Udinese e lo considera una possibile risorsa per avere tre esterni da ruotare: Bernardeschi e Orsolini titolari, Dominguez come alternativa affidabile.

Sulemana cambia lo scenario: nuove soluzioni tattiche

L’altro candidato credibile è Sulemana, provato da Italiano come trequartista proprio nel finale di Udine. In caso di suo reintegro, il tecnico potrebbe ripensare alcuni incastri offensivi: Odgaard verrebbe spostato su una delle due fasce — come già accaduto nel match contro il Brann — mentre Fabbian agirebbe sulla trequarti con Sulemana pronto a subentrare per dare profondità alle manovre offensive.

Un ventaglio di varianti che aumenterebbe la flessibilità del reparto, soprattutto se si considera che giovedì potrebbe toccare a Dallinga guidare l’attacco nell’ottica di un leggero turnover.

Bologna, le conferme per l’Europa League

Dietro, le scelte sono praticamente forzate: Zortea e Miranda dovrebbero essere titolari a causa della squalifica di Lykogiannis e dell’infortunio di Holm, mentre Lucumi, risparmiato a Udine, tornerà al centro della retroguardia al fianco di Heggem.

A centrocampo, Italiano sembra orientato a riproporre la coppia Ferguson-Pobega: lo scozzese è pronto a riprendersi il suo posto, mentre l’ex Milan arriva in forza dalla doppietta realizzata in Friuli.

