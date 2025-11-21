Italiano pre Udinese-Bologna: «Sto meglio, presto al 100%. Grazie al dott. Nava e al Sant’Orsola. Udine campo maledetto, speriamo averla preparata bene»

Il Bologna, dopo la pausa nazionali, si prepara a tornare in campo. Domani alle 15 si va sul campo dell’Udinese, partita storicamente complicata per i rossoblù, che proveranno a dare continuità allo straordinario 2-0 maturato nell’ultima giornata contro il Napoli campione d’Italia. Mister Vincenzo Italiano è finalmente tornato a parlare in conferenza stampa, dopo il ricovero che lo ha lasciato lontano dalla sua squadra nelle ultime gare di campionato.

La conferenza stampa di mister Vincenzo Italiano pre Udinese-Bologna

Italiano ha brevemente risposto alle domande sulla sua salute. «Sono in miglioramento, ho subito una bella botta e pian piano tornerò al 100%. Mi sento molto bene e le cose stanno andando per il verso giusto. Mi ero molto preoccupato, sono stato 10 giorni non benissimo ma grazie al dottor Nava e alla gente del Sant’Orsola sono riuscito a recuperare. Al 100% manca ancora un po’ ma sono già rientrato in qualche partita. Da remoto ho visto la gara a Bucarest e Forenze, dagli spogliatoi Torino e Parma. Dal vivo è meglio, si riesce a sfogare il nervosismo richiamando qualcuno e parlando con lo staff. Bravo Niccolini a gestire la situazione, anche i ragazzi hanno mostrato grande professionalità e rispetto. Ciò ci ha permesso di continuare sulla nostra striscia. Ci saranno tante gare ed è arrivato anche il freddo, ma le cose stanno andando bene. I ragazzi sono concentratissimi».

La classifica ha una certa luce. «La classifica è bella e si deve guardare, ma lascia il tempo che trova, siamo alla 12esima giornata. Ora è presto per definire obiettivi. Stiamo bene, dobbiamo alimentare tutto quello che ci ha permesso di ottenere questi risiultati, anche coi nostri tifosi. Da parte nostra ci sarà il massimo impegno per continuare a vivere questi momenti».

10 risultati utili consecutivi del Bfc. «Stiamo contuando a dare conferma del fatto che più giochiamo meglio facciamo. Tutti devono essere coinvolti, anche nelle emergenze come ora tutti si fanno trovare pronti con voglia di dimostrare. Veniamo aiutati dai cambi e dalla grande disponibilità dei ragazzi, anche dalla fiducia e dall’entusiasmo. Le rotazioni stanno pagando. In Europa la partita col Brann inaspettatamente ci ha visti gestire una lunga inferiorità numerica, poi abbiamo avuto il Napoli co rotazioni obbligate. Dobbiamo continuare a mostrare questa grande capacità di aiutare il compagno e lavorare per il gruppo».

Immobile e Sulemana. «Sta meglio, ha spinto negli ultimi giorni ma non si sente al 100% e preferiamo quindi lasciarlo qui a lavorare, vedremo nei prossimi giorni. Nell’ultima settimana è cresciuto, deve andare oltre al suo timore. Noi lo aspettiamo. Sulemana? Lui è un ragazzo chr va forte, ha un grande dinamismo e intensità, il suo è un reparto di grande qualità e deve farsi trovare pronto. Quando sarà chiamato in causa sono convinto che farà bene. Lo sto vedendo bene, 4-5 compagni stanno andando forte, le cose stanno andando bene. Deve avere pazienza».

Pessina. «Quando è stato buttato in campo ero tranquillo, lui forse meno, visto che giocava inaspettatamente contro i campioni d’Italia. ha personalità e carattere e le sue uscite lo hanno dimostrato. Lui è un ragazzo sorridente e un gran lavoratore, la scelta di farlo giocare ha pagato per come si allena in settimana. Gli faccio i complimenti e deve continuare così».

Scudetto? «L’ho letto prima, dopo 12 partite è presto per delineare qulcosa, soprattutto per una classifica così, dove inpochi punti ci sono tante squadre. Verranno fuori problemi per tutti che noi dobbiamo risolvere velocemente. Secondo me mancano 4-5 partite per vedere come si delineerà la classifica».

Dominguez. «Lui è un ragazzo giovane, oggi ho letto su Thijs, che faticava quando è arrivato qui, ora dice di sentirsi un’altra persona. Così è accaduto a Dominguez. Domani credo che sia giusto dargli questa opportunità e mi auguro che la sfrutterà al meglio. Come Sulemana fa parte di un reparto dove stanno arrivando soddisfazioni e lui ha subito qualche panchina. Penso che domani sia giusto dargli questa chance, sela merita».

Cambi di sistema domani? «No, abbiamo optato per una rosa lunga e di qualità sin da inizio stagione, sapevamo che saremmo andati incontro a questi momento. Il giovedì iniziano i problemi con trasferte lunghe, abbiamo deciso di avere più scelte anche nella gestione del gruppo, più complicata, ma da essere pronti a qualsiasi emergenza. Il nostro sistema non ha motivo di stravolgimenti. Dominguez c’è, e qualcun altro può giostrare su quella mattonella».

Divario casa-trasferta. «Quando vai in trasferta è sempre tosta, al Dall’Ara noi ci riusciamo ad esprimere. Abbiamo iniziato con Milan e Roma, quando si inizia ad affrontare squadre di un certo valore le difficoltà ci sono, ma abbiamo numeri e dati importanti. Concediamo poco e riusciamo a limitare tanto gli avversari, dobbiamo cercare di mantenere questi dati. Siamo secondo attacco e terza difesa, si può sempre migliorare, è vero».

Sotto l’albero di Natale cosa desidererebbe? «Infermeria svuotata, con i ragazzi sempre a disposizione, e cercare di avere una classifica che faccia sorridere noi e tutta Bologna. Quello che stiamo costruendo coi nostri tifosi dobbiamo sempre salvaguardarlo. Gli infortuni non sono solo qui, purtroppo i ritmi alti e tante partite, dopo viaggi lunghi e poco riposo succede. Per questo abbiamo tanta gente che quando mancano elementi consentono di rimediare subito».

Qualcosa da migliorare? «All’inizio ci siamo soffermati sul fatto che stavamo iniziando ad avere percentuali basse in possesso e a creare poche situazioni. Abbiamo perso ore per migliorarle e ci siamo riusciti. Si lavora sempre per crescere in settimana. Stiamo girando in questo modo qua, dobbiamo tenere questo equilibrio. Orso si è fermato a 5 gol, ma entra sempre per segnare e lavora in concretezza e velenosità. Se entreremo in difficoltà miglioreremo ancora, ma tutti i reparti stano lavorando bene, anche i portieri».

Domani Udinese. «Udine è un campo “maledetto” per noi. L’Udinese è una squadra con grande fisicità, si esprimono in casa a livelli altissimi e ha battuto Atalanta e Lecce nelle ultime gare. Dobbiamo affrontarla bene, con massima attenzione e pochi errori. Servirà stare attenti in tutte le situazioni, davanti sono molto pericolosi. Noi l’abbiamo preparata, speriamo domani di aver studiato bene».

