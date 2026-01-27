Immobile-Bologna è già finita? Forse sì. Il futuro in bilico e uno scenario romantico

Domenica titolare contro il Genoa, 73 minuti poi il cambio per riequilibrare la squadra. Ciro Immobile continua a non incidere nella sua stagione con la maglia del Bologna. E la sensazione, in fondo al cuore, è che quello a cui stiamo assistendo fosse un epilogo annunciato.

Al di là di quello che è il curriculum o il pedigree del bomber di razza, inarrestabile, del Ciro Immobile che si sperava di vedere in rossoblù, in realtà non s’è visto nulla. Il centravanti col numero 17, quattro volte capocannoniere di Serie A e una volta in Serie B, sta faticando maledettamente a trovare la propria condizione.

Immobile-Bologna, è già finita?

La condizione fisica di Immobile è apparsa anche domenica piuttosto precaria e i pensieri del Bologna non possono che essere aumentare. L’attesa sul da farsi è dovuta solamente alla situazione di Dallinga, possibile partente, e le condizioni fisiche di Santi Castro. Ma attenzione tutto può accadere.

L’anno di contratto che lega la società felsinea al centravanti di Torre Annunziata non crea particolari problemi in caso di separazione. Anzi, favorisce decisioni anticipate. Ciro e i rossoblù possono trovare comodamente un accordo per interrompere con sei mesi di anticipo la propria avventura assieme e salutarsi senza rimpianti.

Non ha funzionato

Quello che sembra chiaro, fin dall’infortunio alla prima di campionato contro la Roma, è che Immobile a Bologna, o meglio in Serie A, non funziona. Col Bologna, salvo miracoli, per il modo di giocare e l’intensità necessario per convincere mister Italiano, si può già dire: non ha funzionato.

Un suggerimento su ciò che sarebbe bello e romantico vedere da parte di Ciro Immobile, oggi ce lo ha dato il suo amico ed ex compagno di squadra Lorenzo Insigne: tornare a Pescara. Perché no? In Serie B, “Re Ciro” potrebbe ancora dire la sua, ripetere le grandi imprese del passato. Ma soprattutto ricevere l’amore che merita un campione del suo calibro.

