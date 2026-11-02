Il Bologna invita Kimi Antonelli a festeggiare insieme il Mondiale F1: «Ti aspettiamo»

Il bolognese e tifoso del Bologna Andrea Kimi Antonelli, da ieri sera, è il nuovo Campionato del Mondiale piloti di F1. Un successo per cui Bologna e MotorValley sono letteralmente esplodi nella serata ieri.

Il pilota emiliano ha festeggiato sul gradino più basso del podio del Gran Premio del Messico, alle spalle di due “mostri sacri” del motorsport come Max Verstappen e Lewis Hamilton. Dopo aver festeggiato e pianto con avversari, amici, famiglia, team, ora è il momento di celebrare la vittoria con tutti gli altri. Magari con la sua città e con la sua squadra.

L’invito del Bologna al Campione F1 Kimi Antonelli

Il club rossoblù felice come tutta la città della vittoria del campione bolognese ha affidato ai social prima le congratulazioni, poi un video molto particolare.

La società ha invitato il pilota italiano della Mercedes a festeggiare assieme l’incredibile successo, arrivato 73 anni dopo la vittoria di Ascari, ultimo italiano.

Il Bologna ha scelto quattro giocatori dell’attuale organico per festeggiare Andrea Kimi Antonelli per invitare il Campione Mondiale di F1: Riccardo Orsolini, Lorenzo De Silvestri, Tommaso Pobega e Roberto Piccoli.

Congratulazioni Kimi: sei campione del mondo di Formula 1! Tutta Bologna è fiera di te! ​￼​❤️💙 #WeAreOne https://t.co/yo1JjxjJzT — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) November 1, 2026

Questo il testo del messaggio affidati dalla società al web: «Ciao Kimi, – è il messaggio composto dai rossoblù – complimenti per questo traguardo incredibile, diventare campione del mondo di F1 è qualcosa di straordinario e magico, hai reso orgogliosi tutta Bologna e noi rossoblù ma anche tutti gli italiani. Ti auguro di continuare così e raggiungere altri traguardi e numerosi successi. Tutto il Bologna calcio e tutti noi vorremmo abbracciarti e farti i complimenti davvero perché sei stato unico. Ti aspettiamo a Bologna per festeggiare insieme Forza Kimi, un abbraccio enorme».

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