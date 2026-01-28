Inside the club – Maccabi Tel-Aviv, eccellenza sportiva tra calcio e basket

La squadra più titolata d’Israele, l’unica a non essere mai retrocessa in seconda divisione e ad aver centrato per ben sette volte il double campionato-coppa nazionale: conosciamo meglio la storia del Maccabi Tel-Aviv, prossimo avversario del Bologna in Europa League!

La profonda storia dello stemma del Maccabi Tel-Aviv

L’origine del nome e dello stemma del Maccabi è curiosa. La parola “Maccabi” fa riferimento ai Macabri, un antico gruppo ebraico simbolo di coraggio, successo e vittoria, molto utilizzato in ambito sportivo israeliano. I colori bianco e blu riprendono la bandiera dello Stato d’Israele, mentre il giallo è stato introdotto nel 1942 in rappresentanza della Stella di David, simbolo di solidarietà verso gli ebrei d’Europa. Essa, infatti, è tristemente nota per il suo utilizzo da parte dei nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale per identificare gli ebrei.

La storia: dalle origini a oggi

Fondata nel 1906, il Maccabi Tel-Aviv era noto come una delle squadre più forti del paese. Non per nulla, era invitato a disputare numerosi amichevoli. Nel 1928, con la fondazione della federcalcio israeliana e il riconoscimento del calcio israeliano da parte della FIFA, iniziarono i primi tornei ufficiali. Il primo trofeo non attese molto: era il 1929 quando il Maccabi Tel-Aviv vinceva la sua prima Coppa di Palestina, vinto poi anche l’anno successivo. Ma fu nel 1941 che la squadra centrò il suo primo double, ultimo anno utile prima dello scoppio della guerra e della sospensione dei campionati.

L’epoca d’oro del Maccabi Tel-Aviv furono gli anni ’50, periodo che coincide con l’istituzione dello Stato di Israele. Cinque campionati e quattro Coppe d’Israele messe in bacheca in pochi anni, praticamente senza rivali. Quell’epoca non fu gloriosa soltanto nel calcio, anzi, quanto più nel basket: a partire dal 1954, la squadra di pallacanestro Maccabi Tel-Aviv ha vinto oltre 50 titoli nazionali.

Arriviamo ad oggi. Campione d’Israele in carica da due anni consecutivi, il Maccabi si riconferma protagonista assoluto con la sua permanenza costante nelle coppe europee dal 2013. Sempre qualificato tra Champions, Europa o Conference League, il club si conferma anche quest’anno tra i partecipanti delle coppe. Attualmente 3° in campionato, il Maccabi è reduce da un pareggio e due sconfitte, mentre in Europa è ancora alla ricerca disperata della prima vittoria nella fase a girone unico. La squadra israeliana, infatti, ha pareggiato la prima partita contro il PAOK, per poi perdere tutte le 6 sfide successive, posizionandosi ultima con un solo punto, ormai fuori dalla competizione.

Se per il Maccabi Tel-Aviv la sfida di domani non ha alcuna importanza, non si può dire lo stesso per il Bologna. I rossoblù cercano la vittoria per passare ai play-off come teste di serie e affrontare una sfida (quantomeno sulla carta) più alla portata possibile.

Lo stadio: Bloomfield Stadium

Sebbene Maccabi Tel-Aviv-Bologna si giocherà in Serbia in campo neutro, il club israeliano possiede uno stadio delle dimensioni simili a quelle del Dall’Ara. Il nome è Bloomfield Stadium e ha una capienza di quasi 30.000 spettatori.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook