E’ festa per tutti, ma non per Rocchi, che sta vedendo un incremento nel suo lavoro dal momento che il campionato non si ferma. Così, anche oggi sono uscite le consuete designazioni settimanali per tutti gli incontri di Serie A, tra cui, ovviamente, lo scontro ad alta quota tra Inter e Bologna. In programma domenica alle 20.45, la gara di San Siro avrà come direttore d’orchestra Marco Guida, arbitro nato a Pompei e svezzato dalla sezione di Torre Annunziata che ha già diretto sei match di campionato e quattro di Champions in questa stagione.

Inter-Bologna: Guida arbitro del match

Assieme a Marco Guida, scenderanno sul prato del Meazza come assistenti Marco Ceccon da Lovere e Paolo Laudato dalla sezione di Taranto. Il quarto uomo sarà Livio Marinelli, tiburtino, mentre da Lissone saranno in servizio il genovese Davide Ghersini e, in qualità di assistente, il napoletano Fabio Maresca.

I precedenti

Da buon fischietto esperto, Guida ha diretto in ben 32 occasioni i nerazzurri dell’Inter, che hanno portato a casa 16 successi e 10 pareggi a fronte di sole sei sconfitte. L’unico precedente stagionale risale a novembre, quando all’Arena Garibaldi di Pisa la squadra di Chivu sbancò grazie alle reti di Lautaro Martinez e agli assist di Esposito e Barella.

Venti, invece, sono stati i confronti tra il direttore di domenica e i rossoblu. Il Bologna ha ottenuto dieci successi (la metà delle gare, proprio come l’Inter) e tre stop pesanti, con l’ultima occasione risalente a dicembre 2023. Allora, al Dall’Ara si presentò la Roma che poi dovette inchinarsi alla squadra di Motta per 2-0.

Attenzione, però, perché il direttore campano ha già avuto modo di confrontarsi contemporaneamente con tutte e due le squadre in quel di San Siro. Nell’ottobre dell’ultima stagione Motta, i felsinei in maglia bianca riuscirono a riacciuffare Inzaghi e i suoi, che, grazie a Lautaro e Acerbi, avevano guadagnato un doppio vantaggio shock. Quel giorno ci pensarono Zirkzee e Orso: sarà l’occasione per far tornare il 7 a bussare?

