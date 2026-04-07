Inter, Napoli e…Bologna: i Rossoblù saranno ancora arbitri dello Scudetto?

Un titolo che, fino al 9 novembre 2025, nonché giorno di Bologna-Napoli, addirittura era stato usato per le ambizioni della “terza incomoda”. Ma oggi, invece, vede il Bologna semplicemente sulla strada di una rinnovata corsa a due tra le protagoniste della stagione 2024/2025: Inter e Napoli. L’anno scorso furono proprio i partenopei a vincere in volata, mentre quest’anno è l’Inter ad avere 7 punti di vantaggio. Son 7 anche le giornate alla fine, e sui percorsi di entrambi c’è ancora il Bologna: che i Rossoblù possano essere anche in questa stagione “decisivi” per il trionfo finale?

Bologna ancora tra Inter, Napoli e lo scudetto?

Premessa: il Bologna fa, ovviamente, la sua corsa, e di certo non guarda nient’altro se non i suoi obiettivi. Quelli, ad esempio, dichiarati da Vincenzo Italiano nella conferenza precedente alla partita contro la Cremonese, come l’ottavo posto e una scia positiva, senza alcun proclamo. Cosa possono centrare i Rossoblù quindi con questa lotta? La data delle sfide in calendario e un passato che, soprattutto da una sponda, è tutt’altro che positivo.

Partiamo dal calendario: se (ed è un “se” bello grosso) il Napoli dovesse rosicchiare all’Inter punti fino alla terzultima giornata, avrebbe poi da sfidare il Bologna al “Maradona”. Proprio come due stagioni fa, nella partita dove il Bologna si guadagnò la Champions League. L’Inter, invece, avrà il Bologna proprio all’ultima giornata, al Dall’Ara. E le sfide con il Bologna in trasferta, per l’Inter, non possono non evocare le sconfitte della stagione 2021/2022 e 2024/2025 (proprio a Pasqua). Insomma, si deve creare una “situazione tipo”, soprattutto per il Napoli. Ma occhio anche alle “volontà” dell’Inter: proprio alla terzultima potrebbero essere i Rossoblù, nel caso, a farli felici.

Lo scenario non tipico

Quello dei tifosi dell’Inter. Si, perché lo spauracchio è tutto, ovviamente, nei supporters nerazzurri, proprio per le partite citate solo poco sopra: sembra una coincidenza, ma il Bologna è stato davvero l’ostacolo più grande nelle due rincorse testa a testa dell’Inter negli ultimi anni. Anche per questo motivo, forse, è un po’ più giustificato tra i tifosi del Biscione il timore di arrivare ad avere il Bologna come sfida decisiva.

Ripetiamo: è difficile, perché l’Inter ha ampiamente dimostrato di essere la squadra più forte del campionato, in testa da mesi, dando una forte risposta anche sabato sera. Ma tutto può accadere nelle prossime sfide, con ovviamente il destino nelle proprie mani in casa nerazzurra. Ecco, tutti, soprattutto fuori da Appiano Gentile (ma forse anche dentro…), eviterebbero di mettere quel destino in mano al Bologna.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook