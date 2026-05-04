La festa dell’Inter per lo Scudetto 2025/26, conquistato ieri 3 maggio 2026, offre uno spunto interessante anche in casa Bologna. Perché se è vero che i nerazzurri hanno dominato il campionato, è altrettanto vero che nel corso degli anni alcune squadre sono riuscite più di altre a metterli in difficoltà. E tra queste, numeri alla mano, c’è proprio il Bologna.

Le bestie nere dell’Inter: cosa dice la classifica

Secondo i dati di Transfermarkt – considerando almeno 10 gare giocate –, in cima alla graduatoria delle squadre con la miglior media punti contro l’Inter troviamo giganti europei come il Real Madrid (1,68) e il Barcellona (1,67). Subito dietro, però, spunta una realtà ben più familiare al calcio italiano: la Juventus (1,62 in ben 242 partite), seguita dal Bayern Monaco.

Scorrendo la lista però emergono dati curiosi e significativi. Pro Vercelli e Sassuolo vantano una media punti sorprendentemente alta, mentre il Milan – storico rivale cittadino – si ferma a 1,29. E poi c’è il Bologna: 12° posto, 194 partite, media punti di 1,12.

Il Bologna tra le squadre che stancano l’Inter

Il Bologna è davanti – o comunque in linea – con altre piazze storicamente competitive: Roma, Parma e Fiorentina. Ma soprattutto, il club rossoblù ha costruito questa media su un numero altissimo di partite (194), il che rende il dato molto più solido rispetto ad altre squadre con campioni più ridotti.

Il Bologna non è una sorpresa episodica, ma una presenza costante tra le squadre che hanno reso la vita difficile all’Inter.

Negli ultimi anni questo trend è diventato ancora più evidente. I rossoblù hanno spesso rappresentato un ostacolo complicato anche per un’Inter dominante come quella che ha appena vinto lo Scudetto.

Focus Serie A: la classifica “filtrata”

Se restringiamo il campo alle sole squadre di Serie A presenti nella classifica, il quadro si fa ancora più interessante.

Ecco la graduatoria ricalcolata:

Juventus – 1,62

Sassuolo – 1,33

Milan – 1,29

Napoli – 1,14

Torino – 1,13

Roma – 1,12

Bologna – 1,12

Parma – 1,12

Fiorentina – 1,10

Qui il Bologna sale di fatto, e si impone tra le squadre più “scomode” per l’Inter in ambito nazionale.

Un dato che racconta identità

Questa statistica non è solo una curiosità numerica. Fa anche da specchio al percorso del Bologna negli ultimi anni.

Anche quando non partiva con i favori del pronostico, il club rossoblù ha saputo alzare il livello contro le grandi, trovando continuità nei risultati contro avversari superiori. Contro l’Inter, in particolare, questa attitudine si è tradotta in una rara costanza di rendimento.

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