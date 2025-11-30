Vigilia del primo Monday night della Serie A per il Bologna, che domani al Dall’Ara ospita la Cremonese. I ragazzi di Vincenzo Italiano vogliono continuare nel loro momento d’oro; mentre, la formazione di mister Davide Nicola deve riprendersi da un periodo complicata che segue un avvio sprint.

Per presentare la situazione in casa Cremonese, abbiamo intervistato il collega di CuoreGrigiorosso.com, Andrea Ferrari.

Come arriva la Cremonese alla sfida col Bologna?

«L’obiettivo salvezza resta alla portata e il bilancio resta positivo nonostante le tre sconfitte consecutive. Nessuna realmente meritata. Di certo quella di Pisa fa più male delle altre, ma è una squadra – la Cremo – con un’identità forte e cercherà di mettere in campo le proprie caratteristiche anche in casa di una delle squadre più in forma del campionato. Il clima resta quindi positivo nonostante le ultime tre battute d’arresto».

Ti aspettavi la partenza sprint?

«Nessuno si aspettava di partire con così tanti punti, per quanto tutti erano rimasti soddisfatti e della scelta di Nicola per la panchina, e del mercato svolto in estate. Il campionato 2022-2023 fu molto deludente e avevamo avuto, dopo tanti anni, capito cosa significasse, a Cremona, la Serie A: un torneo difficile, complicato, ben diverso dalla B. Poter battere il Milan, pareggiare con l’Atalanta, vincere a Genova lo scontro diretto della salvezza e sfiorare il pari con la Juve hanno dato coraggio a tutto l’ambiente, che si gode questo gruppo che ce la sta mettendo tutta».

Che cosa sta mancando in questa fase alla Cremonese?

«Nell’ultimo periodo la Cremonese, a mio modo di vedere, subisce gol troppo facilmente. Non ci sono errori evidenti dei singoli, ma il reparto dovrebbe cercare di limitare maggiormente i più importanti giocatori avversari. Per esempio, è stato dato troppo spazio a Soulé e Baldanzi nel match contro la Roma. Lo ha sottolineato anche Nicola dopo la partita. È anche una squadra che subisce troppo in generale: prima per quanto riguarda i tiri subiti. In fase offensiva, invece, servirebbe innescare meglio Jamie Vardy, che sta affrontando con un’umiltà incredibile questa esperienza italiana».

Dopo il mercato estivo scoppiettante, a gennaio la Cremonese tornerà a fare qualche acquisto?

«Sicuramente la Cremonese a gennaio interverrà un po’ in tutti i reparti, specialmente in difesa. Serve un difensore di esperienza che conosca molto bene la Serie A e forse un altro, nello stesso ruolo, che possa dare il cambio a Baschirotto qualora dovesse avere qualche problemino (fino a qui, fortunatamente per la Cremo, non ha mai saltato un minuto). Il centrocampo è stato falcidiato dagli infortuni, dovrebbe arrivare un elemento di qualità anche in quella zona di campo. In attacco si aspetta il rientro di Moumbagna, fin qui avuto a disposizione soltanto per un quarto d’ora contro il Parma».

Che cosa ne pensi del Bologna? Te lo aspettavi così in alto in classifica?

«Sì, sicuramente mi aspettavo il Bologna così in alto. Un lavoro encomiabile da parte di tutta la società, dal presidente al direttore sportivo, per poi passare alla guida tecnica: Italiano sta dando una continuità incredibile, in pochi riescono a reggere così bene i doppi impegni. Non a caso i risultati utili consecutivi sono 12. Questo perché tutti sono sul pezzo, tutti sono utili alla causa, e la rosa è stata costruita molto bene. Il lavoro prosegue da tempo e sta dando grandi frutti».

Che partita ti aspetti per questo Bologna-Cremonese?

«Mi aspetto una sfida complicatissima per la Cremonese, anche se come detto proverà a mettere in campo le proprie qualità. Ai grigiorossi servirà una grande prestazione per portare a casa punti dal Dall’Ara, ma non basterebbe: anche il Bologna, al contempo, dovrebbe incorrere in una “serata no”. Altrimenti, non ci sarebbe comunque scampo. In questo momento il livello delle due squadre è davvero agli antipodi, o quasi».

Con che formazione giocheranno i grigiorossi?

«La formazione: Audero tra i pali, difesa a tre con Terracciano, Baschirotto e Bianchetti; a centrocampo Vandeputte play, le mezzali sono Payero (anche se è reduce da un problemino accusato con la Roma) e Bondo. Il quinto di destra è Barbieri, dall’altra parte torna titolare dopo diverso tempo Pezzella. Vardy certezza assoluta in avanti, affiancato da uno tra Bonazzoli (favorito), Sanabria e Vazquez».

