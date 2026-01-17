Italiano chiama e la squadra risponde, ora mancano solo i punti al Dall’Ara

Il Bologna ritrova la vittoria dopo 7 gare di campionato in cui aveva raccolto solamente tre punti, di cui solo uno in casa con il Sassuolo. A Como un pareggio che è valso anche qualcosa in più vista la prestazione e le dinamiche con cui si è sfiorata la vittoria. Mentre a Verona un attacco ritrovato con ben tre gol e tante risposte anche per Vincenzo Italiano. Domani al Dall’Ara arriva la Fiorentina per una sfida delicata per ritrovare la vittoria casalinga in campionato dopo più di due mesi.

Freuler porta serenità

L’assenza di Remo a centrocampo era stata mitigata dalle buone prestazioni di Moro ma alla lunga si è vista la differenza di gioco senza lo svizzero. Ora l’ex Atalanta ha ripreso in mano le redini del centrocampo portando con se quattro punti fondamentali per non scivolare giù dalle zone calde della classifica. Il Como dista nuovamente quattro punti, mentre la Roma quinta è scappata via a +9.

Italiano però sa di avere nuovamente il suo perno in mezzo al campo e prima della sfida ai ragazzi di Fabregas aveva detto: «Torneremo ad incidere là davanti», detto fatto, gol di Cambiaghi.

Le risposte per Italiano

«Orsolini ha già avuto momenti in cui si è inceppato e ne è sempre uscito più forte, lo dice la sua storia». Dopo poche ore Orso ritrova il gol portandosi a 1o reti ma sopratutto riaprendo un match che a Verona sarebbe stato pesantissimo perdere.

E ancora: «Benji è voglioso di dimostrare il suo valore, a Verona ci riuscirà». Risposta immediata di Dominguez che al Bentegodi semina il panico su Nunez e serve l’assist per l’1-2 firmato Odgaard. In emergenza e in periodo di mercato l’argentino ha saputo sfruttare l’occasione ma sopratutto ha ripagato Italiano che evidentemente aveva già visto qualcosa nei suoi occhi.

Non finisce qui però. Jens Odgaard, ultimamente panchinato ha ritrovato il gol e il modo d’incidere dopo che Italiano presentando il match con il Verona aveva detto: «A Verona torna: ci servirà per sfondare il loro blocco basso».

Ritrova difesa e la vittoria a Bologna

Per tornare a sognare come fatto nella prima parte di stagione mancano ora solo due aspetti: solidità difensiva e fattore casa. A Como il gol del pareggio è arrivato con un Eurogol che anticipa di poco il fischio finale e subire due gol dal Verona è probabilmente un po’ troppo. La difesa rossoblù a ha vissuto e sta vivendo tante difficoltà fisiche ma dev’essere il prossimo reparto pronto a dare risposte a Vincenzo Italiano.

Come detto la vittoria in campionato al Dall’Ara manca ormai dal 9 novembre (2-0 al Napoli). Questo è un dato che va subito rivisto. Domani sugli spalti dell’impianto felsineo sono attesi circa 26mila tifosi, dato non entusiasmante. Sempre che, vista la scomparsa del presidente viola Rocco Comisso la gara non venga rinviata.

