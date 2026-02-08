Bologna-Parma 0-1, Italiano amaro: «Sconfitta immeritata, il calcio è una bugia»

È un Vincenzo Italiano ferito quello che si è presentato in conferenza stampa dopo la beffa atroce di Bologna-Parma. Il tecnico rossoblù deve commentare una sconfitta maturata al 95′ dopo aver giocato per oltre un’ora in inferiorità numerica, in una partita che definisce senza mezzi termini «una grandissima bugia».

Dall’espulsione contestata di Pobega alla reazione d’orgoglio della squadra, fino all’amarezza per un periodo in cui ogni minimo errore viene punito.

La beffa atroce: «Sconfitta immeritatissima»

L’analisi parte dal risultato finale, bugiardo per quanto visto in campo secondo l’allenatore, che paragona la sfortuna di quest’anno alla magia della scorsa stagione:

«Oggi è mancato solamente di vincere la partita. E basta. Grande partita in inferiorità numerica. Oggi noi siamo il palo di Orsolini che l’anno scorso sicuramente fa palo e poi va dentro. Adesso fa palo fuori, ripartono gli altri e un tiro da 25 metri ci costringe a parlare qui di una sconfitta immeritatissima».

Italiano sottolinea la crudeltà del momento calcistico:

«In 10 uomini non abbiamo concesso un tiro in porta. Abbiamo creato più di loro… un palo dentro e vinci la partita. Purtroppo il calcio, come dico ultimamente, si sta rivelando una grandissima bugia. Oggi doveva non perdere il Bologna e ha perso. Questa è la bugia più grande e in questo momento è un periodo dove con noi si sta rivelando veramente molto pungente».

L’espulsione di Pobega: «Non è mai rosso»

Inevitabile un passaggio sull’episodio che ha cambiato il match al 22′: il rosso a Pobega deciso dopo la revisione al monitor. Italiano è categorico sulla valutazione dell’arbitro:

«Non sono qui per venire a piangere su quello che è successo in precedenza. Allora, l’espulsione di Genova sul 2-0 non c’è… Oggi Pobega rincorre un avversario, lo pesta perché l’avversario viene tamponato, non è mai espulsione. Detto questo, la squadra ha fatto prestazione lo stesso in 70 minuti di inferiorità».

Italiano dopo Bologna-Parma: «Paghiamo ogni mezzo sbaglio»

La classifica piange e il momento è delicato, ma il mister vede un gruppo che non deve disunirsi:

«Dobbiamo cercare, come ho detto ai ragazzi, tutti di non commettere neanche mezzo errore, perché al mezzo errore noi in questo momento perdiamo tutte le partite. Questa è la verità. Dobbiamo ridurre gli errori a zero, perché in questo momento qualsiasi errore facciamo veniamo puniti e le partite le perdiamo».

Italiano nel dopo Bologna-Parma: «Mi dispiace succeda in casa, sono molto infastidito»

In chiusura, un pensiero amaro rivolto al pubblico del Dall’Ara, che sta vivendo un momento difficile insieme alla squadra:

«Mi dispiace che questo succeda in casa, questo mi sta dando molto fastidio. Con una prestazione come quella di oggi non può la gente andare a casa e dire a chi non è venuto allo stadio che il Bologna oggi ha perso.

In questo momento gli errori ci stanno veramente punendo in maniera esagerata. Forse torneremo a a veder gioire la nostra gente qui allo stadio. È la cosa che più mi addolora.

Vedere gente che ancora prima del fischio si alza e se ne va, sinceramente questo è un qualcosa che mi dà fastidio perché stiamo facendo di tutto per non farlo accadere».

L’esclusione di Helland dalla lista UEFA

C’è spazio anche per una domanda sull’esclusione dalla lista europea del nuovo acquisto Helland. Italiano spiega la logica tattica legata ai ruoli:

«Non puoi non avere, per me, tre centrali difensivi in panchina e non avere tre esterni, che vengono cambiati ogni partita sistematicamente… Se per strada perdiamo un esterno siamo rovinati.

Mi dispiace per Helland che è arrivato dieci giorni fa, sarà utile per il campionato o se dovessimo andare avanti in Coppa Italia, ma è questa la decisione che secondo me e secondo lo staff è logica».

