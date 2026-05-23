Italiano post Bologna-Inter (3-3): «Con la società ci vedremo in settimana»

Un 3-3 in rimonta ma contro i Campioni d’Italia, un pareggio che lascia un pizzico d’amaro in bocca ma al tempo stesso regala un bel finale di stagione al Bologna. Le parole post partita di Italiano (il suo ultimo in rossoblù?)

Il post partita di Italiano

«Abbiamo finito bene, senza abbandonare l’ottavo posto che potevamo raggiungere. Siamo rimasti imbattuti nel finale di stagione, ne siamo usciti indenni anche oggi. Forse potevamo vincere anche questa, evitare i gol nella ripresa ma va bene così è stata una buona prova . Sono contento perché il tifo ha riconosciuto il nostro impegno nonostante gli alti e bassi. Essere applauditi significa che la gente ha rispetto e ha capito che abbiamo dato tutto. Quest’anno è stato duro, lo dicevo anche a Valles in ritiro; è stato un anno tortuoso perdendo anche tanti punti in casa. E’ stato un buon lavoro, non straordinario come lo scorso anno ma buono. Ringrazio tutto lo Stadio e i ragazzi. Sono emozionato e felice, è una giornata positiva».

Il futuro?

«Puntualmente in primavera comincia il valzer delle panchine. Noi siamo rimasti concentrati sul campo. Con la società è stato deciso di vederci alla fine. Dobbiamo vedere di programmare qualcosa di diverso il prossimo anno, senza impegni in settimana, per tornare a lottare per l’Europa e regalare a questa gente altre emozioni. Stare al passo con le migliori è difficile ma Bologna vuole provarci. Ci incontreremo nei prossimi giorni».

Sui cori per lui:

«Io ho messo sempre passione e anche ossessione. Sono contento di trasferirlo alla squadra. Oggi ho rivisto le stesse scene di quando abbiamo vinto la Coppa Italia. Mi era dispiaciuto uscire tra i fischi qualche partita fa e oggi mi sono emozionato».

Due fotografie della stagione?

«Volevamo passare il turno in Europa League e la gara contro il Celta Vigo, ci ha lasciato stima e forza nei nostri mezzi. E’ stata uno spartiacque., i ragazzi erano galvanizzati nello spogliatoio. In Coppa Italia dovevamo fare di più contro la Lazio e sfruttare il fattore campo. Poi ci metto le sconfitte in casa che non dovevano arrivare».

Un aggiunta sui singoli:

«Voglio sottolineare l’esplosione di Rowe e la rinascita di Bernardeschi sono i due fattori migliori della stagione. Berna penso rimarrà a Bologna e rimane un pezzo da 90».

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