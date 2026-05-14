Per un tifoso del Bologna la vittoria della terza Coppa Italia della storia rossoblù nella stagione 2024/25 è stata qualcosa di storico quando non addirittura incredibile, e nel primo anniversario di questo avvenimento abbiamo pensato di fare un pellegrinaggio alla Certosa Monumentale di Bologna (che ringraziamo per l’opportunità dataci) per ricollegare quella la vittoria al passato e all’intera storia del Bologna F.C. 1909.

Tifando una squadra che vanta sette Scudetti di cui sei conquistati tra la fine della Prima Guerra Mondiale e la fine della Seconda ed il settimo arrivato ormai 62 anni or sono, e con due delle tre Coppe Italia arrivate negli anni ’70, va da sé che moltissimi tifosi rossoblù non abbiano mai potuto godere della vittoria di un trofeo importante fino alla terza Coppa Italia. In Europa non va molto meglio, visto che eccezion fatta per l’Intertoto 1998 anche in questo ambito si deve andare indietro nel tempo.

Il pellegrinaggio in Certosa per la terza Coppa Italia del Bologna

Ecco, quindi, che si può capire perché il tifoso del Bologna senta così tanto le proprie radici storiche. Noi non facciamo eccezione, anzi, e quindi abbiamo pensato proprio a questo collegamento. Così, per ricordare e festeggiare l’anniversario, abbiamo fatto una sorta di pellegrinaggio, un tuffo nel passato camminando nella Certosa Monumentale di Bologna.

Abbiamo scaricato la pratica mappa che si trova sul sito del Percorso della Memoria Rossoblù con l’indicazione delle tombe di personaggi legati al Bologna che riposano lì, abbiamo acquistato due bei mazzi di rose Rossoblù e siamo andati a porgere il nostro saluto e ringraziamento ad alcuni personaggi indimenticabili tra Presidenti giocatori e tifosi.

Il saluto a Dalla e Bulgarelli ma non solo. Un pellegrinaggio rossoblù

Nei giorni precedenti alla finale e successivi ad essa, eravamo già stati in Certosa per coinvolgere Lucio Dalla e Giacomo Bulgarelli nella vittoria. Impossibile non farlo: il primo era troppo legato al mood dell’evento, con “La sera dei miracoli” eletta come colonna sonora della vittoria, mentre il secondo aveva alzato per noi le prime due, e ci sentivamo in dovere di portargli almeno la sciarpa della vittoria della terza.

Ma questa volta abbiamo pensato a qualcosa di più. Su nostri canali social è giù uscito il video che vedete anche in apertura dell’articolo: dieci tombe, una per ogni trofeo nazionale vinto (tralasciando Serie B e Serie C), e su ognuna di queste abbiamo lasciato due rose, una rossa e una blù.

Ma nel nostro pellegrinaggio abbiamo passato in rassegna anche altri ex rossoblù, giocatori o tifosi che fossero, presenti in Certosa. Ed ecco una piccola galleria di foto che mostra tutte le tombe su cui ci siamo soffermati.

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Le persone che a cui abbiamo fatto omaggio nel nostro pellegrinaggio in Certosa

In coda alle immagini e al video, è corretto scrivere nuovamente la lista delle persone a cui abbiamo reso omaggio per avere reso grande il Bologna. La lista è in ordine di visita, in modo che anche voi possiate, volendo, ripercorre il nostro pellegrinaggio attraversando tutta la Certosa.

I nomi che trovate con l’asterisco alla fine sono quelli che sono stati comunque oggetto del nostro pellegrinaggio in Certosa per la terza Coppa Italia del Bologna, ma che non sono stati inseriti nel nostro video che, come detto, doveva avere dieci tombe, una per ogni Scudetto o Coppa Italia vinta.

Qualcuno è stato tralasciato, non se ne abbia a male nessuno. Abbiamo ovviamente dovuto operare delle scelte, ma non sono state dettate da mancanza di affetto o di riconoscenza.

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