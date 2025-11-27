Italiano post Bologna-Salisburgo (4-1): «Vittoria meritata. Vogliamo toglierci soddisfazioni»

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria Bologna-Salisburgo. Una partita tutt’altro che semplice e scontata, che è sempre sembrata aperta anche dopo il doppio vantaggio in apertura di ripresa. Italiano si è mostrato soddisfatto, ma anche critico sulle disattenzioni sul 3-1.

Il post-partita di Italiano dopo Bologna-Salisburgo (4-1)

Sulla vittoria dopo lo 0-0 contro il Brann: «C’è rammarico perchè con il Brann abbiamo avuto l’uomo in meno e abbiamo dominato. Sarebbero stati punti importanti, la classifica è cortissima e non possiamo mollare. Questa è una grandissima risposta, fino al 3-1 abbiamo giocato bene. Ci hanno messo alla prova sulle loro situazioni offensive, abbiamo i difensori stanchissimi.

Vittoria meritata, potevamo limitare alcune situazioni in cui pensavamo di aver messo a posto la partita. Non fosse stato così non avremmo concesso quelle occasioni. In Europa le partite sono tutte difficili, sono contento di come i ragazzi stanno recuperando da queste partite ravvicinate».

A che punto è il Bologna nel percorso che ha in mente? «Abbiamo aggiunto molto, all’inizio non eravamo questi tra partenze e arrivi. Abbiamo iniziato a giocare meglio con la palla e anche quando non l’abbiamo. Ora gli attaccanti segnano. Non vedo l’ora che rientrino gli infortunati, che sono tutti giocatori di qualità. Stiamo recuperando Bernardeschi, ma dobbiamo crescere. Pensavamo di averla chiusa ma non è così. Ci sono ancora mesi e mesi per fare bene».

Su Bernardeschi e Dominguez ritrovati: «Non mi piace dire che Dominguez fosse ai margini. Su cinque esterni due giocano, cambiarne tre è esagerato. Ci può essere uno che rimane chiuso da compagni che stanno andando bene. Si è allenato forte, sono molto contento di come è entrato. Quando ci si comporta così l’allenatore non può fare altro che prendere appunti e andare di conseguenza.

Berna doveva recuperare la velocità del campionato italiano e dico anche dell’Europa. Ora sta tornando a quei ritmi, sa dribblare e calciare con molta più velocità rispetto a prima. Secondo me ha ancora una buona percentuale da tirare fuori, può fare più goal e più assist. Ma lo vedo sorridente, dentro al gruppo. Era importante recuperarlo».

Italiano su Miranda dopo Bologna-Salisburgo: «Juan quando lo stimolo negli allenamenti un po’ si infastidisce, perchè magari dice “tranquillo, in partita la spina l’attacco”. Per me però come ti alleni, giochi. Se ci sta dietro a me e allo staff può andare ancora meglio. L’assist a Dallinga è una palla che è nelle sue corde. Sul 3-1 avevamo un po’ staccato la spina, anche lui. Quando giochi molte partite ci sta una flessione mentale, anche quello fa parte della crescita».

Undici giocatori in goal, il Bologna una delle poche ad aver usato tutti i giocatori in rosa. Quanto manca per rivedere Immobile, Cambiaghi e Rowe? «Vi vorrei solo far capire che abbiamo voluto una rosa lunga appunto perchè sapevamo di poter avere difficoltà. La rosa lunga è una cosa in cui crediamo, mi auguro che Cambiaghi e Rowe saranno disponibili per Cremona. Ciro deve solo togliersi dalla testa che può avere qualche ricaduta se spinge forte. Negli ultimi giorni l’ho visto più sciolto, sono convinto che presto lo rivedremo».

Danno più fastidio i punti persi in campionato o in Europa League? «Quelli con il Brann. Tante palle goal e dominio del gioco nonostante i dieci uomini. Non siamo riusciti a fare il nostro piano di gioco. In campionato, su 38 partite le cose si compensano, con il Genoa abbiamo fatto goal al 95′. Vediamo se riusciamo a fare altre prove di maturità.

Quanto è fastidioso il Bologna? Abbiamo voglia di toglierci soddisfazioni. Il focus principale è sul campionato, ci deve dare forza per stare insieme alle altre. Bisogna andare a velocità altissime, poi teniamo a tutte le competizioni. Giovedì ci sarà la Coppa Italia, andare avanti nelle coppe è un obiettivo ma in campionato dobbiamo spingere forte».

