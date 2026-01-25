Italiano post Genoa-Bologna (3-2): «Anche oggi troppe ingenuità»

Pomeriggio amarissimo per il Bologna che cede alla rimonta del Genoa nel finale. L’espulsione di Skorupski al 60′ condiziona l’esito finale. Le parole del tecnico rossoblù Vincenzo Italiano al termine della gara.

Le parole di Italiano

«Ci sono 60 minuti e poi il resto. Oggi provo rabbia e delusione, non abbiamo concesso nulla fino al 60′ e fino a lì ero molto contento. Poi l’episodio dell’espulsione ha cambiato completamente la partita e loro che segnano tre gol all’incrocio trovando tre jolly. In questo periodo commettiamo troppi errori ed ingenuità che mettono in discussione partita e classifica. Dobbiamo ritrovare equilibrio mentale».

Sull’espulsione di Skorupski:

«Dal campo ho avuto l’impressione che dietro a quella palla ci fossero tre o quattro giocatori. Pensavo che Maresca cambiasse il colore del cartellino ma così non è stato. Lukasz sa, però, che non deve fare un’entrata del genere».

Sul momento in generale:

«Ora non ci possiamo deprimere. Ci prepariamo subito alla gara di Europa League. Dobbiamo stare più attenti tutti ma so che archivieremo presto la gara di oggi».

