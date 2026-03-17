Italiano ritrova il suo Bologna: a Roma conferma o cambio di modulo?

Vincenzo Italiano è tornato da Reggio Emilia non solo con tre punti in tasca, ma anche con un Bologna ritrovato, il suo Bologna. Contro il Sassuolo infatti, abbiamo visto il ritorno del modulo prediletto dal tecnico rossoblù, il 4-2-3-1, con il trequartista a sostegno della punta che va ad aggredire e pressare alto gli avversari. Modulo che, inevitabilmente nell’ultima mezzora di gara, è stato costretto ad abbassarsi per i tanti attaccanti buttati nella mischia da Fabio Grosso.

Piccola rivincita per Italiano: il ritorno di Odgaard trequartista a sostegno della punta

Ora, non sappiamo se il tecnico rossoblù abbia visto questa vittoria come una sorta di rivincita verso chi pensava che il suo Bologna non potesse più giocare con Odgaard sulla trequarti e che fosse consigliabile aggiungere un uomo in più a centrocampo per proteggere maggiormente la difesa.

Sicuramente però, nel primo tempo i felsinei hanno evidenziato come siano tornati ai concetti dei tempi felici, pressando alto il Sassuolo nella costruzione dal basso, negandogli persino il tempo di poter riflettere.

Roma-Bologna, il tecnico valuterà anche il 4-3-3: da qui fino al termine della stagione meglio alternare

Il fatto che Italiano abbia ritrovato il Bologna “come lui desidera”, non vuol dire che da questo momento in poi lo riproporrà con continuità. Giovedì contro la Roma ad esempio, il tecnico potrebbe sì riproporre Odgaard a sostegno di Castro, ma potremmo anche rivedere il 4-3-3.

Dovrà essere bravo Italiano da qui al termine della stagione a capire che modulo schierare in base all’avversario e in base alle condizioni fisiche dei propri giocatori, tenendo sempre a mente che l’importante è portare a casa il risultato: per intenderci, meno forma e maggiore sostanza. Del resto, se il Bologna vuole tornare a correre forte, dovrà essere pronto a giocare in più modi, potendo contare su giocatori interscambiabili che possono fare tutto.

Fonte: Claudio Beneforti – Stadio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook