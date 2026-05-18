Italiano ritrova la squadra: seconda vittoria di fila per il Bologna

Ieri pomeriggio, nel penultimo appuntamento della stagione 2025-2026, il Bologna ha regalato un’altra grande prestazione di squadra e ha intascato la seconda vittoria di fila in trasferta: dopo il 2-3 di Napoli, infatti, Riccardo Orsolini e compagni hanno superato di misura l’Atalanta proprio grazie a un gol del numero 7 rossoblù. Lo 0-1 della New Balance Arena non basta per conquistare in extremis un posto nelle coppe europee, ma Vincenzo Italiano si è detto molto soddisfatto per aver finalmente ritrovato la squadra.

Il Bologna supera 1-0 l’Atalanta e ritrova se stesso, l’orgoglio di Vincenzo Italiano: «Abbiamo fatto vedere di che pasta siamo fatti»

Sul numero odierno del Corriere di Bologna, Elisa Fiorini sottolinea tutto l’orgoglio del tecnico siciliano. «Ho sentito parole davvero irrispettose. Personalmente pensavo che chi mi conosce, così come conosce i miei giocatori tra cui Skorupski, Freuler e Ferguson, sapesse che abbiamo sempre dimostrato di essere persone che sudano per la maglia sopra ogni cosa. In queste ultime due partite abbiamo dimostrato di che pasta siamo fatti» ha dichiarato il mister rossoblù alla fine del match di Bergamo, rispondendo alle critiche arrivate dopo le tre prestazioni negative contro Juve, Roma e Cagliari.

Nelle ultime due settimane, invece, il Bologna è finalmente tornato a brillare, riuscendo anche ad aggiudicarsi i due big match contro Napoli e Atalanta. Dopo aver sconfitto i partenopei di Antonio Conte e gli orobici di Raffaele Palladino, i felsinei andranno a terminare l’anno con la sfida casalinga contro l’Inter campione d’Italia e della Coppa Italia.

«Alla vigilia di questo trittico di partite pensavamo di faticare oltremodo, ma al contrario siamo reduci da due vittorie di qualità. Evidentemente quando abbiamo modo di preparare bene la gara riusciamo ad essere migliori – ha concluso mister Italiano – Giocare tra il giovedì e la domenica è pericoloso: si perdono giocatori per strada e non ti permette di recuperare energie, servono grandi capacità per tornare subito in forma. Ora siamo migliorati rispetto al periodo in cui abbiamo faticato di più, non posso non rendermi conto di questo».

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