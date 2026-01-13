Italiano vs Zanetti – Caccia al fantasma

Il Bologna si sistema ai blocchi di partenza e mette nel mirino quella che sarà una lunga e tortuosa maratona. Gennaio non concederà respiro: 5 partite da giocare in soli 16 giorni tra Europa League e Serie A . Il primo chilometro passa per il Bentegodi, dove giovedì sera incontreranno il Verona di Paolo Zanetti. Una recupero da dentro o fuori, per entrambe le formazioni: il Bologna giocherà l’all-in per superare la Lazio e agganciare il treno dell’Atalanta, mentre il Verona andrà a caccia di una sterzata per non farsi inghiottire dal buio di una classifica che scotta. Ambizioni opposte, ma unico obiettivo: portare a casa i tre punti.

Hellas Verona vs Bologna – Non c’è due senza tre

Una sfida di lunga data, anche tra i due allenatori. Il primo incontro tra Italiano e Zanetti risale al 2019, tra i binari della Serie B: lo Spezia di Italiano venne travolto dall’Ascoli di Zanetti con un secco 3-0. La musica non cambiò nemmeno nel 2021, quando, a distanza di due anni esatti, la Fiorentina guidata da Italiano perse per 1-0 contro il Venezia. Solo il ritorno di quella stagione regalò finalmente un sorriso a Italiano, grazie alla rete di Lucas Torreira, prima di infilare una serie di due pareggi contro l’allora Empoli di Zanetti.

Il capitolo più recente è ancora una ferita aperta. Impossibile dimenticare l’ultima beffa del 2024: il Verona vince al Dall’Ara in una remuntada da film horror grazie all’autorete di Santiago Castro a due giri di lancette dalla fine. Nel girone di ritorno, il Bologna ha saputo rifarsi con le firme di Odgaard e Cambiaghi (grande assente di giovedì per squalifica), ma il bilancio complessivo pende ancora verso Zanetti. Insomma, Italiano scenderà in campo con un obiettivo personale: pareggiare i conti. Il bilancio parla di 2 pareggi e 3 sconfitte, ora tocca portare a quota 3 anche alla voce “vittorie”.

Zanetti, l’incubo rossoblù

Occhi ben aperti però, perché Paolo Zanetti è un vero e proprio castigatore del Bologna: al netto dell’ultimo incrocio, l’allenatore del Verona ha vinto tutti gli scontri con i rossoblù. Un potere che la banda di Italiano deve annullare se vuole continuare a sognare in grande.

