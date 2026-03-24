Bologna, infortuni per Pobega e Odgaard: la situazione e i tempi di recupero

Come scrivevamo questa mattina, il Bologna dovrà fare i conti con alcuni infortuni: mentre i propri compagni saranno impegnati con le rispettive Nazionali, Tommaso Pobega e Jens Odgaard dovranno restare a riposo per riprendersi dai rispettivi guai fisici, accusati prima del match di domenica scorsa contro la Lazio.

Pobega e Odgaard ancora out per due infortuni muscolari: a rischio Cremonese-Bologna e la partita d’andata contro l’Aston Villa

«Gli esami cui è stato sottoposto Tommaso Pobega hanno evidenziato una lesione di basso grado dell’ileopsoas di destra, con tempi di recupero di 2-3 settimane. Gli esami cui è stato sottoposto Jens Odgaard hanno evidenziato una lieve elongazione del retto femorale sinistro, con tempi di recupero di 2-3 settimane» ha comunicato il Bologna FC tramite una nota ufficiale. Il centrocampista italiano e l’attaccante danese, dunque, resteranno ancora fermi per un paio di settimane, anche se hanno già avviato i rispettivi programmi di recupero.

Nel frattempo, gli impegni dei rossoblù proseguono tra campionato, Nazionali ed Europa League. Giovedì sera l’Italia di Gennaro Gattuso e Nicolò Cambiaghi sarà impegnata contro l’Irlanda del Nord nei play-off di qualificazione ai Mondiali del 2026 in Messico, Stati Uniti e Canada. In campo anche i “Nazionali Rossoblù” Ferguson, Freuler, Heggem, Lucumí, Moro, Vitik, Helland e Pessina.

Una volta archiviata anche questa sosta Nazionali, poi, il Bologna dovrà preparare due gare importanti. Domenica 5 aprile, nel giorno di Pasqua, gli uomini di Vincenzo Italiano hanno in programma la trasferta contro la Cremonese (che all’andata aveva vinto 1-3). Giovedì 9 aprile, poi, gli emiliani ospiteranno l’Aston Villa nell’andata dei Quarti di Europa League.

Due partite, però, che Pobega e Odgaard rischiano di saltare. Per Vincenzo Italiano non saranno due assenze da prendere “a cuor leggero”. Il triestino, infatti, ha giocato titolare nella doppia sfida europea con la Roma, collezionando 90′ sia all’andata che al ritorno. Il danese, al contrario, è rimasto a guardare dalla panchina, ma in Europa League è risultato decisivo in diverse occasioni (contribuendo con 2 gol e un assist).

(Fonte: Bolognafc.it)

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