Jens Odgaard sogna il fuoricampo a Riyadh

Quando si pensa al Bologna di Vincenzo Italiano non si può non pensare ad un giocatore che proprio il tecnico rossoblù ha reinventato: Jens Odgaard.

Eppure domenica, per una delle gare più importanti del campionato ovvero Bologna-Juventus, il danese è stato lasciato in panchina con grande stupore e malcontento dei tifosi.

Al suo posto sulla trequarti si è disposto Ferguson, come ai tempi di Thiago Motta, ma lo scozzese ha perso più di qualche colpo. Tuttavia, il numero 19 non è stato l’unico, perché a prevalere nei rossoblù è stata la stanchezza e la tensione causata anche dall’emergenza infortuni. Lucidità non sufficiente per far male ai bianconeri.

Jens Odgaard: un’assenza che si sente

Nel post partita, Italiano ha chiarito che l’esclusione di Odgaard è stata una scelta esclusivamente tecnica al fine di rinforzare il centrocampo e proteggere una difesa già in emergenza. Ma inevitabilmente è stata una decisione che ha fatto discutere molto, soprattutto considerata la panchina iniziale anche contro il Celta Vigo.

L’assenza di Odgaard, soprattutto nei momenti di stanchezza della squadra, è quella che si sente di più. Il danese è stato l’uomo della svolta per Italiano che, da punta ed esterno, lo ha trasformato proprio nel ruolo di trequartista.

Con Jens in quella posizione il Bologna ha fatto uno sprint incredibile e lo stesso danese è cresciuto esponenzialmente anche in termini di reti segnate.

Supercoppa Italiana: contro l’Inter potrebbe essere l’arma segreta

La scorsa stagione Odgaard ha totalizzato 6 reti (tutte in campionato) e 5 assist (di cui 3 in Serie A, 1 in Coppa Italia e 1 in Champions), mentre quest’anno è già a quota 1 assist e 5 reti, due delle quali segnate in Europa League.

Contro i nerazzurri a Riyadh, Jens Odgaard vuole tornare in grande, magari con uno dei suoi “fuoricampo”. Sarà anche una partita contro il suo passato: il danese infatti, arrivò per la prima volta in Italia nel 2017 da Lyngby acquistato per 5 milioni proprio dall’Inter che lo inserì nella formazione Primavera.

Con l’Inter U19 vinse Supercoppa, Viareggio e Scudetto. L’anno seguente venne poi ceduto al Sassuolo, che ritroverà in campionato una volta tornato dall’Arabia, domenica 28 dicembre.

Fonte: Marcello Giordano – Il Resto del Carlino

