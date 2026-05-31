Primavera, Jesse Saputo convocato dal Canada Under 20

Una stagione che sembrava già ricca di soddisfazioni è pronta ad arricchirsi ulteriormente. Jesse Saputo, tornato in campo dopo il lungo stop causato dal grave infortunio al ginocchio, ha saputo ritagliarsi un ruolo importante nella Primavera guidata da Stefano Morrone nel finale del campionato.

Le sue prestazioni gli hanno aperto anche le porte della Nazionale Under 20 canadese, che lo ha inserito nella lista dei convocati per il prestigioso Torneo Maurice Revello. Un’opportunità significativa per continuare il proprio percorso di crescita e confrontarsi con avversari di livello internazionale.

Canada, debutto in Francia per Jesse Saputo

Come riportato da “Più Stadio“, l’avventura del Canada prenderà il via domani al Parc des Sports di Avignone, dove la formazione nordamericana affronterà il Venezuela nella gara d’esordio del torneo. Per Jesse Saputo sarà la prima occasione per accumulare minuti e vivere un’esperienza che rappresenta un passaggio importante nella sua formazione calcistica. Quale modo migliore per misurarsi con nuove realtà e acquistare ulteriore fiducia?

Il Canada e il cammino nel girone

Il Maurice Revello vedrà ai nastri di partenza dieci nazionali suddivise in due gruppi. Il Canada è stato inserito nel gruppo B insieme a Venezuela, Giappone, Costa d’Avorio e Portogallo. Dopo la sfida inaugurale, i canadesi torneranno in campo il 6 giugno contro il Giappone, ancora ad Avignone e con calcio d’inizio alle ore 15.

Successivamente sarà la volta della Costa d’Avorio presso lo Stade de Lattre di Aubagne, prima della conclusione della fase a gironi fissata per l’11 giugno contro il Portogallo allo stadio Bon Rencontre di Toulon.

Nel gruppo opposto figurano invece Arabia Saudita, Cina, Colombia, Repubblica Democratica del Congo e Tunisia. Tra i convocati tunisini compare anche Fares Bousnina, altro giocatore della Primavera rossoblù.

Per Jesse Saputo si prospetta quindi un calendario intenso, con l’obiettivo di trovare il maggior spazio possibile e arricchire il proprio bagaglio di esperienza. Le qualità non mancano, ma il percorso di crescita è ancora lungo e il torneo francese può rappresentare un passaggio molto utile in vista della prossima stagione.

Una crescita continua per Saputo

I mesi trascorsi sotto la guida di Morrone si sono rivelati particolarmente importanti per il centrocampista canadese. Dal ritorno in campo contro il Napoli, infatti, ha avuto la continuità d’impiego e soprattutto la possibilità di sperimentare ruoli differenti.

Nel corso delle ultime settimane è stato utilizzato sia sulla trequarti, accanto a Lo Monaco alle spalle dell’unica punta, sia come mezzala con maggiore libertà offensiva. Non solo: il tecnico rossoblù lo ha schierato anche davanti alla difesa e in mediana a due, affidandogli compiti di recupero del pallone e costruzione del gioco.

Una duttilità che gli ha permesso di occupare praticamente ogni zona del centrocampo e che potrebbe rappresentare una delle sue caratteristiche più preziose.

Verso la prossima stagione

L’obiettivo è ora compiere un ulteriore salto di qualità. Dopo un’annata trascorsa prima a recuperare dall’infortunio e poi a rincorrere la migliore condizione fisica, Saputo avrà finalmente a disposizione un’intera estete per prepararsi senza interruzioni.

Sul piano tecnico esistono ancora margini di miglioramento, soprattutto nella rapidità di esecuzione delle giocate. Le basi, però, sono evidenti e il percorso di crescita è ancora tutto davanti a lui. Come per ogni classe 2007, il tempo è dalla sua parte.

Se riuscirà a completare il proprio sviluppo, potrà diventare una risorsa sempre più importante per la Primavera rossoblù e, in prospettiva, avvicinarsi gradualmente anche al calcio dei grandi.

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