Saputo Jr.: «Puntiamo alla finale»

Tre partite per ritrovare ritmo, continuità e certezze dopo i problemi fisici. Jesse Saputo è tornato a disposizione di Morrone e lo ha fatto da protagonista, partendo titolare contro il Sassuolo e confermandosi nelle successive vittorie contro Como e Lazio. Il successo per 4-1 contro i biancocelesti ha confermato il momento positivo del Bologna Primavera, sempre più determinato a recitare un ruolo da protagonista in campionato. Le ambizioni sono chiare e il centrocampista non ha intenzione di nasconderle: l’obiettivo è migliorare il percorso della scorsa stagione e provare a raggiungere la finale. Una prospettiva ambiziosa, sostenuta dalla fiducia nelle qualità del gruppo e dalla consapevolezza che ogni traguardo passi attraverso il lavoro quotidiano.

Saputo Jr., obiettivo finale: «Vogliamo fare meglio dell’anno scorso»

La squadra rossoblù ha iniziato a credere concretamente nelle proprie possibilità già dall’estate del 2025, con l’arrivo di Morrone. Fin da subito, il tecnico ha trasmesso l’intenzione di costruire un percorso importante, andando oltre il semplice obiettivo della permanenza nella categoria. Una mentalità che oggi trova riscontro anche nelle parole di Saputo, intervenuto ai canali ufficiali del club per parlare delle ambizioni della formazione emiliana.

«Vogliamo fare un campionato bellissimo, come quello dell’anno scorso. Questa volta, però, facendo ancora meglio e quindi centrare la finalissima», ha dichiarato il centrocampista. L’ambizione, dunque, è quella di compiere un ulteriore passo in avanti rispetto alla passata stagione. Per riuscirci, però, non basta fissare un traguardo: serve la convinzione di poterlo raggiungere. «Crediamo di avere le qualità per fare questo percorso, anche perché se non ci credi poi niente succederà. Nello spogliatoio abbiamo ben chiaro questo obiettivo, ma dobbiamo pensare una partita alla volta», ha aggiunto Jesse. Parole che raccontano la fiducia del gruppo, senza perdere di vista l’importanza di affrontare ogni impegno con la giusta attenzione.

Derby con il Parma: il Bologna Primavera punta in alto

Archiviato il convincente 4-1 contro la Lazio, per i rossoblù è già tempo di concentrarsi sul prossimo appuntamento. Come riportato da “Più Stadio” nell’articolo di Davide Centonze, venerdì il Bologna sarà impegnato contro il Parma, in una sfida che mette in palio punti pesanti nella corsa ai vertici della classifica. Le due squadre arrivano all’incrocio dopo un ottimo avvio di campionato e condividono, insieme a Roma ed Empoli, il secondo posto.

La possibilità di conquistare la vetta rende la partita ancora più importante: in caso di vittoria, infatti, il Bologna potrebbe ritrovarsi da solo al primo posto almeno per una notte. Un’occasione significativa per una Primavera rossoblù che vuole continuare a sorprendere e dare concretezza alle proprie ambizioni. Jesse Saputo conosce le difficoltà che attendono la squadra, ma non arretra di fronte alla sfida: «La prossima partita è un derby e sappiamo che sarà difficile. Noi dovremo combattere come abbiamo fatto nell’ultima partita, puntando a prenderci i tre punti».

La strada è tracciata, ma sarà il campo a stabilire chi riuscirà a imporsi. Per il Bologna, l’obiettivo è dare seguito alla prestazione contro la Lazio e confermare i progressi mostrati nelle ultime settimane.

Il ruolo di Saputo nel centrocampo di Morrone

Nel 3-5-2 scelto da Morrone, Saputo occupa principalmente la posizione di mezzala sinistra, con il compito di contribuire alla costruzione del gioco e dare qualità alla manovra. Le sue caratteristiche lo rendono particolarmente prezioso nello sviluppo dell’azione, mentre il lavoro senza palla rappresenta un aspetto sul quale continuare a crescere.

I progressi, tuttavia, non mancano. Anche la convocazione con il Canada ha contribuito ad accrescere la sua consapevolezza e ad arricchire il suo bagaglio calcistico. Un percorso nel quale il lavoro quotidiano con Morrone sta assumendo un ruolo importante, aiutandolo a valorizzare le proprie qualità e a intervenire sugli aspetti ancora da perfezionare.

L’eleganza nelle giocate è già una delle sue caratteristiche più evidenti, ma resta da migliorare la rapidità d’esecuzione. Allo stesso tempo, il centrocampista sta mostrando una maggiore determinazione nei contrasti, segnale di una crescita che sembra proseguire di partita in partita.

Quanto alla posizione in campo, Jesse si mette completamente a disposizione delle esigenze della squadra: «L’importante è essere in campo. Poi se il mister mi mette mezzala, ma anche play o trequartista, io sono contentissimo e voglio solo fare il meglio per la squadra». Una disponibilità che gli permette di interpretare ruoli differenti, mantenendo al centro il contributo da offrire ai compagni.

Leadership e crescita: Saputo vuole lasciare il segno

Finora è mancato soltanto il gol, ma il giocatore sente di essere vicino anche a questo traguardo. Contro la Lazio, infatti, è andato vicino a trovare la rete e guarda con fiducia alle prossime occasioni: «Arriverà presto, ci sono andato vicino con la Lazio».

Il suo contributo, però, non si misura soltanto attraverso le giocate o i numeri personali. Saputo vuole essere un riferimento anche nella gestione del gruppo, facendosi sentire in campo e mettendo la propria esperienza al servizio dei compagni. «Un leader e un capitano deve portare qualcosa ogni giorno in campo e fuori, ed è quello che devo e voglio fare», ha spiegato.

La volontà è quella di assumersi responsabilità e diventare sempre più importante per la Primavera rossoblù, dentro e fuori dal terreno di gioco. Le dichiarazioni del centrocampista confermano una mentalità ambiziosa, accompagnata dalla consapevolezza che i risultati debbano essere costruiti attraverso il miglioramento individuale e collettivo. La finale resta il traguardo dichiarato, ma il percorso passa da ogni singola partita: è lì che Jesse Saputo e il Bologna Primavera vogliono dimostrare di poter fare davvero un salto di qualità.

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