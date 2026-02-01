Calciomercato Bologna, il retroscena dello scambio Holm-João Mário

Il mercato invernale entra nelle sue ultimissime ore e il Bologna è protagonista di una delle operazioni più inaspettate di questo rush finale. Dopo quanto riportato nei giorni scorsi, la trattativa che coinvolge Emil Holm e João Mario ha subito un’accelerazione decisiva nelle ultime ore. Trattativa che possiamo considerare praticamente definita.

Lo scambio tra il terzino svedese e quello portoghese è impostato su prestiti reciproci, ma con formule differenti: Holm passa alla Juventus con un prestito con diritto di riscatto, mentre João Mario approderà in rossoblù con prestito secco. Una doppia operazione che adesso ridisegnerà la corsia difensiva del Bologna.

Holm fuori dalle rotazioni: il segnale delle ultime settimane

Il primo indizio concreto di separazione era arrivato dal campo. Emil Holm è gradualmente uscito dalle rotazioni di Vincenzo Italiano, alimentando l’idea di una crisi in rossoblù.

Nei giorni scorsi il suo nome era stato accostato a diversi club di Serie A e anche alla Premier League, con l’idea di uno scambio che riguardava il Napoli. Ma nelle ultime ore la Juventus ha superato la concorrenza, trovando un accordo con il giocatore e poi con il Bologna per imbastire lo scambio con João Mario.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’ok di Holm al trasferimento in bianconero era arrivato già nelle scorse ore. Restava da sciogliere il nodo legato al terzino portoghese.

João Mario dice sì al Bologna: trattativa in chiusura

Il passaggio decisivo è arrivato proprio oggi, 1 febbraio, quando João Mario ha aperto al trasferimento al Bologna. Con il suo assenso, l’operazione è entrata nella fase conclusiva. Per il portoghese la formula concordata è quella del prestito secco, quindi senza opzione di riscatto. Una scelta che permette al Bologna di inserire in rosa un profilo abituato a palcoscenici europei, ma senza impegnarsi a lungo termine.

João Mario, arrivato alla Juventus dal Porto, ha trovato pochissimo spazio in stagione. Un impiego ridotto che ha spinto il giocatore a cercare continuità altrove, trovando sotto le Due Torri una destinazione gradita.

Una mossa strategica?

Dal punto di vista del Bologna, la scelta di aprire allo scambio rappresenta un compromesso tra la volontà iniziale di non cedere Holm e la necessità di cogliere un’opportunità utile sul piano tecnico. Dopo aver respinto l’assalto del Napoli nei giorni scorsi, la dirigenza rossoblù ha atteso una proposta più convincente, individuata poi in quella juventina.

