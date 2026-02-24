Infortuni, rientri e le parole di Joao Mario: Bologna, le notizie del 24 febbraio

Un altro “giorno dopo” felice in casa Rossoblù. Bologna-Udinese è in archivio, ed è stata la partita del ritorno alla vittoria al Dall’Ara in campionato, dopo settimane di difficoltà. Oggi, però, c’è già stato lavoro sul campo per i Rossoblù, in vista del match di ritorno di Europa League contro il Brann, ma ci sono state anche le parole di Joao Mario, nella sua conferenza stampa di presentazione: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, martedì 24 febbraio 2026.

Le notizie post Bologna-Udinese: stop per Miranda?

Una partita che più liscia di così sembrava non potesse filare, fino all’unica notizia negativa della serata. In Bologna-Udinese i Rossoblù sono tornati alla vittoria ma, probabilmente, hanno “perso” nel breve periodo Juan Miranda. Il terzino sinistro, a pochi minuti dal termine, ha alzato bandiera bianca e, nella giornata di domani, arriveranno ulteriori aggiornamenti.

Si riferma Heggem, ma ci sono novità sui rientri

Un’altra notizia non positiva della serata di lunedì è quella arrivata poco prima di Bologna-Udinese, e cioè quello che è stato il primo stop della serata, che porta il nome di Torbjørn Heggem. Dopo essere rientrato in gruppo per la partita di giovedì scorso contro il Brann, il norvegese, che sembrava viaggare verso la titolarità contro l’Udinese, ha avuto una ricaduta. Da Casteldebole però, oggi, è arrivata la notizia del ritorno in gruppo di Benjamin Dominguez: per Lykogiannis, invece, c’è ancora attesa.

Le parole di Joao Mario in conferenza stampa

È stato, questo martedì 24 febbraio 2026, anche il giorno della presentazione ufficiale di Joao Mario al Bologna. Il terzino portoghese ha tenuto la consueta conferenza stampa davanti ai giornalisti presenti, dimostrandosi entusiasta di trovarsi nella città delle Due Torri e di come ha iniziato sul campo la sua esperienza.

