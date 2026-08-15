Diciassette milioni di euro sono bastati a Jonathan Rowe per entrare nella storia del calcio inglese in Serie A. L’attaccante del Bologna è infatti il settimo giocatore inglese più costoso mai approdato nel massimo campionato italiano: davanti a lui ci sono nomi quali Abraham, Tomori e Loftus-Cheek, mentre alle sue spalle Smalling e Godfrey.

Un’altra classifica, a pochi giorni di distanza da quella che lo aveva già inserito tra i rossoblù più preziosi di sempre, che prova il peso che il Bologna ha deciso di dare al talento classe 2003.

Rowe, l’investimento del Bologna

La graduatoria stilata da Transfermarkt racconta infatti un’operazione tutt’altro che abituale per il per il club rossoblù. I 17 milioni investiti per Rowe lo collocano al settimo posto assoluto tra gli inglesi acquistati da squadre di Serie A, in una classifica che vede Abraham in vetta a quota 41 milioni e Tomori secondo con 35,9.

Non si tratta però soltanto di una questione economica. Rowe è arrivato a Bologna ancora giovane e con margini di crescita importanti: un valore che può crescere esponenzialmente anche in una sola stagione.

Quanto può ancora crescere il suo valore?

La sua posizione in classifica può essere quindi letta soprattutto in prospettiva. Perché, a differenza di molti dei giocatori che lo precedono, Rowe ha ancora davanti a sé una parte importante della propria carriera.

È proprio questo l’aspetto che rende particolare la presenza del classe 2003 nella graduatoria. I 17 milioni spesi per acquistarlo non sono un punto d’arrivo, ma una base dalla quale il Bologna si aspetta di costruire qualcosa di più importante.

L’inglese ha già mostrato di avere qualità e margini per diventare uno dei protagonisti del nuovo ciclo rossoblù. Ora toccherà al campo stabilire quanto potrà salire ancora. Rowe è già entrato nella storia degli inglesi più costosi passati dalla Serie A, ma potrebbe non essere ancora arrivato al suo capitolo più importante. La sua scalata è appena cominciata.

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