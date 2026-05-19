Rowe rompe il silenzio e svela la rissa con Rabiot: «Lui mi colpì per primo»

Jonathan Rowe non vuole che la sua esperienza a Marsiglia venga ricordata soltanto per quella rissa nello spogliatoio che, di fatto, ne accelerò l’addio. Però, per la prima volta, l’esterno del Bologna ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti. E le sue parole – rilasciate in un’intervista a The Athletic – aggiungono dettagli inediti a uno degli episodi più controversi vissuti dal club francese nella scorsa stagione.

Rowe dice la sua sullo scontro con Rabiot

Per mesi la narrazione emersa dalla Francia aveva descritto Rowe come uno dei protagonisti principali della rissa. L’episodio fu definito dal presidente del Marsiglia Pablo Longoria “di estrema gravità e violenza”, mentre De Zerbi lo paragonò a “due dipendenti che si prendono a pugni in un pub inglese”. Ora però il giocatore del Bologna offre una lettura diversa:

«De Zerbi e Benatia non hanno visto il primo pugno che Rabiot mi ha tirato all’inizio. Hanno visto solo me reagire e colpirlo. Probabilmente hanno pensato che l’avessi colpito senza motivo. Gli animi erano caldi, le cose sono sfuggite di mano. Episodi del genere succedono più spesso negli spogliatoi di quanto la gente immagini».

Il caos dello spogliatoio del Marsiglia

Il racconto di Rowe restituisce anche l’immagine di uno spogliatoio molto diverso da quello che ha trovato a Bologna. In Francia, tra continui cambi di giocatori e pressione costante, De Zerbi cercava di costruire compattezza anche attraverso metodi decisamente fuori dall’ordinario.

L’esterno inglese ha raccontato di ritiri punitivi nei boschi, sveglie alle quattro del mattino, corse al freddo, esercizi nel buio con le torce e perfino fumogeni accesi dall’allenatore durante gli allenamenti motivazionali.

«Camminava con i fumogeni come se fossimo dei vichinghi». Un contesto lontanissimo dalla realtà che Rowe descrive oggi a Bologna, dove invece parla di un gruppo «compatto e stabile», ideale per la sua crescita.

Bologna, la rinascita e il salto di qualità di Jonathan Rowe

Al netto del caos vissuto a Marsiglia, Rowe non rinnega il lavoro fatto con De Zerbi. Anzi. L’inglese attribuisce proprio all’ex tecnico del Sassuolo una parte importante della sua maturazione tattica: «con De Zerbi ho imparato quanto contino i dettagli. Devi essere sempre tre passi avanti».

A Bologna, invece, ha trovato continuità e un sistema che esalta le sue caratteristiche. E il calcio di Italiano Rowe lo sente perfettamente suo: «sento di essermi ambientato ormai, mi sento a mio agio. Non è ancora passato nemmeno un anno ma sto iniziando a trovare la mia dimensione».

Rowe e il futuro: sogno Premier League

Nel finale dell’intervista Rowe guarda anche al futuro. L’obiettivo dichiarato è la Premier League, ma il percorso scelto è stato diverso rispetto a quello che immaginava ai tempi del Norwich.

«Mi sono infortunato nel momento migliore e probabilmente ho perso il treno delle grandi squadre inglesi. Così ho pensato: se il mio obiettivo è arrivare lì, non mi importa fare un giro più lungo».

Quel giro, oggi, passa da Bologna. E forse anche da una storia personale che Rowe sta finalmente provando a riscrivere, lasciandosi alle spalle l’etichetta del giocatore coinvolto in una rissa, per tornare a essere semplicemente ciò che vuole diventare: un’ala che sa fare la differenza ai massimi livelli.

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