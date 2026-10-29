Miranda, la mossa di Palladino che ha cambiato la partita: ecco i numeri

Tra i protagonisti della rimonta del Bologna a San Siro è importante nominare anche Juan Miranda. Entrato nella ripresa, il terzino spagnolo ha lasciato subito il segno, partecipando a due delle quattro reti della squadra di Raffaele Palladino. Un ingresso che ha evidentemente cambiato l’andamento della partita e che, ancora una volta, conferma la sua capacità di andare in profondità mantenendo la coralità del gioco.

Milan-Bologna: Miranda cambia la partita in due minuti

Palladino si affida a Miranda al 59’, quando il Bologna è sotto 2-1 e ha bisogno di trovare nuove soluzioni per mettere in difficoltà i rossoneri. La risposta dello spagnolo è immediata: al 60’, su un calcio di punizione dalla zona laterale dell’area, disegna un cross teso e insidioso che Bartesaghi devia nella propria porta. È il pareggio rossoblù, ma non è ancora finita.

Due minuti più tardi, infatti, Miranda è nuovamente protagonista. Dopo un recupero a centrocampo e la verticalizzazione per Cambiaghi, il pallone arriva al terzino, che serve Mbangula con un passaggio preciso. Il belga controlla, salta due avversari e batte Maignan, completando il sorpasso del Bologna. Due giocate consecutive che indirizzano la rimonta e certificano l’impatto immediato del numero 33.

I numeri della prestazione

Le statistiche confermano il peso dell’ingresso dello spagnolo, soprattutto nella metà campo avversaria. Miranda chiude la partita con un assist, una grande occasione creata e un passaggio chiave, completando 9 passaggi su 12, con una precisione del 75%.

Interessanti anche i dati atletici: 4,1 chilometri percorsi, una velocità massima di 30,4 km/h e sei sprint. A questi si aggiungono quattro palloni recuperati, mentre il contributo difensivo nei contrasti e negli intercetti lo ritroviamo più limitato. Numeri da contestualizzare considerando il suo ingresso soltanto nella ripresa.

Palladino e la forza dei cambi: tra questi c’è Miranda

La prova di San Siro è emblematica della capacità di Miranda di saper incidere quando il Bologna ha bisogno di aumentare la spinta sulle corsie esterne. Vediamo come suo ingresso abbia aggiunto qualità sui calci piazzati e nelle combinazioni offensive, contribuendo concretamente alla rimonta rossoblù.

E nonostante il minutaggio ridotto, è riuscito a trasformare due giocate in altrettanti episodi decisivi. Un contributo prezioso per Palladino, che a San Siro – come detto dallo stesso mister nel post-partita – ha trovato dalla panchina una delle chiavi del successo.

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