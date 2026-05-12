A Napoli, nel 3-2 che il Bologna ha strappato al Maradona con una prova di personalità enorme, Juan Miranda ha preso per mano la fascia sinistra e l’ha trasformata nella corsia da cui è passata gran parte della vittoria rossoblù. Il terzino rossoblù è una sorgente continua di gioco – non a caso abbiamo nominato lui come miglior giocatore rossoblù.

Il Maradona conferma il peso di Miranda

Lo spagnolo è stato uno dei grandi protagonisti della serata rossoblù. Non soltanto per le giocate decisive, ma per il modo in cui ha inciso sulla partita dall’inizio alla fine.

Già nel primo tempo aveva sfiorato un gol spettacolare colpendo l’incrocio dei pali con una conclusione improvvisa e coordinata, poi è arrivato il rigore conquistato con un inserimento perfetto che ha costretto Di Lorenzo all’intervento falloso. Nel finale, invece, l’ennesima accelerazione sulla sinistra: tiro respinto dal portiere e pallone trasformato in rete da Rowe per il definitivo 3-2.

I numeri di Juan Miranda e il suo peso nel Bologna

Tre sono stati gli episodi che racchiudono perfettamente la centralità di Miranda nel sistema di Italiano. Ma le sensazioni trovano conferma soprattutto nei numeri. Contro il Napoli ha chiuso con un assist, tre passaggi chiave e il 91% di precisione negli stessi. Ancora più eloquente il dato nella metà campo offensiva: 25 passaggi riusciti su 29 tentati.

Statistiche che spiegano perché Miranda sia oggi tra i migliori giocatori in Serie A per passaggi chiave. Davanti a lui, in questa speciale classifica, ci sono soltanto calciatori offensivi o centrocampisti creativi come Dimarco, Yildiz e Barella. Lui, invece, parte da terzino sinistro. È proprio questo a renderlo così peculiare e fondamentale nell’assetto tattico rossoblù.

Miranda non interpreta il ruolo in maniera tradizionale: costruisce, rifinisce, accelera il gioco e spesso crea il vantaggio prima ancora dell’assist decisivo. È questo che dà ritmo alla manovra e che inevitabilmente alza la qualità nella rosa del Bologna. E a Napoli lo si è visto chiaramente: quando il Bologna ha acceso il motore, quasi sempre c’era Juan Miranda dietro l’azione.

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