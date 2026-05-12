L’uomo del martedì – Juan Miranda

Di solito la parola “mattatore” viene utilizzata per un attaccante, o chi per lui. Oggi, invece, parlando di Napoli-Bologna, la usiamo per un terzino: Juan Miranda. Si, perché al “Maradona”, ieri sera, si è visto senza ombra di dubbio la miglior versione del numero 33 Rossoblù. Una versione che ha messo d’accordo tutti: player of the match per la Lega Serie A, uomo del martedì per noi e voi. Sui tre gol della vittoria Rossoblù c’è eccome la sua firma, ma non si riduce solo lì la sua partita.

Napoli-Bologna e il Frecciarossa Juan Miranda

Non bisogna attendere troppo per vedere il primo lampo di Juan Miranda in Napoli-Bologna: minuto 9 del primo tempo, un uno-due con Bernardeschi quasi inaspettato per la difesa partenopea e bolide del 10 per lo 0-1. Non contento, soli due minuti dopo si mette in proprio lo spagnolo, e centra una clamorosa traversa. Se due indizi fanno una prova, quella del “Maradona” sembrerebbe essere la sua partita.

Rimanendo solo alla fase offensiva, perché ricordiamo sempre che è un terzino, eccolo lì scattare alle spalle di Di Lorenzo alla mezz’ora: controllo e calcio di rigore conquistato. Finisce così? Assolutamente no, perché lo zampino Miranda lo mette anche nella rovesciata di Rowe che chiude la partita: arriva al 90esimo passato ancora in attacco, e con un tiro velenoso mette in difficolta Milinkovic-Savic. Indovinate la respinta in cosa si è trasformata?

Non solo attacco, finalmente

D’altronde, uno con le sue qualità, le quali l’anno scorso lo hanno portato ad essere uno dei migliori terzini della Serie A, sembra fin troppo strano avesse avuto il rendimento di questa stagione. E infatti anche difensivamente, contro Politano e compagnia, lui il suo lo mette eccome, come dimostrano i numeri di SofaScore: ben cinque duelli vinti su sei, con quattro recuperi difensivi portati a compimento. Oltre a questo, anche tre chiusure difensive completate e due contrasti vinti in mezzo al campo. Insomma numeri da difensore anche con quella spinta offensiva. Che dire? Grazie per questo gran sussulto Juan, sperando che tutta la prossima stagione sia come la serata del “Maradona” per te e per il Bologna.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook