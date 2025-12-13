Prossima Fermata – La Juventus di Spalletti

La Juventus di Spalletti è pronta a far visita al Bologna in questo 15° turno di Serie A. I bianconeri si presentano alla sfida forti del 2-0 europeo sul Pafos, ma in Serie A il clima resta pesante. Di seguito, ecco uno sguardo approfondito e consapevole tra moduli, uomini chiave, statistiche e punti deboli su chi attende i rossoblù alla fermata successiva.

Juventus, una continua rivoluzione

Dopo l’avvio di stagione altalenante con Igor Tudor, la Juventus sta provando a ritrovare il proprio equilibrio sotto la guida di Luciano Spalletti. Al Dall’Ara, il tecnico toscano registrerà la sua decima presenza sulla panchina bianconera, da dividere tra Serie A (5), Coppa Italia (1) e Champions League (3). Finora, il bilancio generale conta 5 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. In campionato, la Juventus occupa la settima posizione con 23 punti conquistati, a -2 proprio dalla squadra di Italiano – quinta a 25. Vincere non significherebbe solo mettere la freccia sui prossimi avversari, ma anche nuova linfa per il cammino europea.

Modulo, uomini chiave e fragilità

Il 3-5-2 disegnato da Spalletti vede Di Gregorio tra i pali. Koopmeiners, Kelly e Kalulu formano il terzetto difensivo, mentre Cambiaso e McKennie agiscono sugli esterni. Locatelli e Thuram danno equilibrio e sostanza a centrocampo. Davanti, Yildiz e Conceição a supporto di David.

I punti di forza sono pochi, ma non trascurabili: il peso del reparto offensivo poggia sulle spalle di Yildiz, l’uomo con maggior qualità tra le fila bianconere; Locatelli è l’ago della bilancia della squadra; Cambiaso, esterno duttile, ha i tempi d’inserimento giusti per lasciare il segno. Tuttavia, la dipendenza dalle giocate del trequartista turco quando la partita diventa più bloccata, rende prevedibile la manovra offensiva. Inoltre, l’adattamento del centrocampista olandese al ruolo di braccetto difensivo non sta producendo i risultati attesi, rendendo la retroguardia più vulnerabile e accentuando le incertezze collettive della Juventus.

La Juventus arriva alla sfida con il Bologna con l’urgenza di ritrovare stabilità e certezze. Settimo in classifica, ma con l’obiettivo stagionale del quarto posto. Prossima Fermata è Juventus: una squadra in cerca di risposte, ma che al Dall’Ara cercherà di confermare la propria forza. Il Bologna è pronto a sfruttare l’entusiasmo della vittoria di Vigo per non farsi abbattere.

