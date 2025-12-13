Radio Continassa: Oltre la grande offerta…

In un momento di grande clamore dovuto all’offerta mostruosa di Tether, la Juventus dovrà affrontare una trasferta importantissima a Bologna. Le ventiquattro ore di riposo in più basteranno ai bianconeri per avere energie fresche domani sera? Scopriamolo assieme con le ultime news da Torino.

Gli assenti

Assieme ai rossoblu, anche la Vecchia Signora è una delle squadre più colpite dagli infortuni. Al Dall’Ara non ci saranno Pinsoglio in porta, Bremer e Gatti in difesa, Milik (chissà se e quando tornerà) e Vlahovic (ultimo in ordine di tempo ad aver abbandonato il campo) in attacco. Tra i convocati, invece, l’unico diffidato sarà Koopmeiners.

Una gioia a metà

Il successo di mercoledì sera contro il Pafos ha portato gioia e fiducia nell’ambiente bianconero, ma Luciano Spalletti sente di dover ancora sistemare qualcosa. Nel postpartita, infatti, ha analizzato l’impegno con gli occhi del perfezionista. «Era fondamentale vincere. È chiaro che noi dobbiamo fare di più, non siamo contenti. In alcuni momenti abbiamo fatto il minimo, poi nel secondo ci siamo sciolti un po’ di più e abbiamo avuto più di tranquillità nel trattare tutto. A fine primo tempo abbiamo parlato di quelle che sono state le situazioni vissute. Quando abbiamo palla noi, siamo noi a dover comandare, gestire. Si nota che è un momento particolare, forse con questa vittoria qui si riesce ad andare a prendere quelle che sono le nostre capacità. Se perdiamo di equilibrio si rischia, come successo anche stasera». Insomma, idee chiare per il mister, che sa di dover affrontare una squadra di ben altro livello a breve e necessita di un livello più alto.

