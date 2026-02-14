Dalla Juventus al Torino, Bologna metti un punto

Sulla crisi del Bologna si è detto e scritto tanto, le origini di questa crisi sono ignote. La squadra, nelle ultime settimane, ha provato a reagire ma il momento negativo non sembra vicino a fermarsi. Perché tutto sembra remare contro.

Le origini della crisi possono essere indagate e fissate in una data o in un’altra. Però, l’ultimo grande Bologna si era visto certamente in Galizia, a Vigo, con una bella rimonta che ha permesso ai rossoblù di sognare fino in fondo il passaggio diretto agli ottavi di finale di Europa League. Poi, salvo qualche scintilla, quel Bologna non si è più rivisto.

Due mesi fa il ko contro la Juventus

Qualcosa si è rotto, si è fermato, come un orologio che si inceppa. Due mesi fa, era il 14 dicembre, al Dall’Ara contro la Juventus, il Bologna è stato insufficiente.

Un granellino di sabbia in mezzo all’ingranaggio, è diventato un sasso che sembra aver distrutto qualsiasi automatismo. Uno stop che sembrava quasi innocuo e che invece è stato l’avvio di un momento negativo.

Da quella gara, lontana due mesi esatti a oggi, il Bologna ha giocato 15 gare, ne ha vinte solamente due un’altra l’ha conquistata ai rigori, tre le ha pareggiate e ne ha perse ben nove, di cui una ai calci di rigore pochi giorni fa contro la Lazio, uscendo dalla Coppa Italia. Un cammino disastroso che ha portato i rossoblù dall’essere a poche lunghezze dalla vetta della Serie A a doversi guardare dietro per evitare di scivolare troppo.

Bologna a Torino per mettere un punto

Se contro la Lazio, la prestazione rossoblù è stata assolutamente negativa, contro il Parma settimana scorsa al di là della sciocchezza di Pobega, era stata positiva. Il Bologna, avendo giocato per buona parte in inferiorità numerica, aveva fatto molto più e molto meglio del Parma per prendersi i tre punti.

Ma, come abbiamo detto, in questo momento tutta va male. Per chiudere il cerchio e mettere un punto a questa brutta crisi, il Bologna domani all’Olimpico Grande Torino, contro i granata può chiudere i conti con la sfortuna.

Contro una squadra che aveva resistito al Bologna anche di fronte alla miglior versione dei rossoblù (0-0 lo scorso 29 ottobre al Dall’Ara), vincere sarebbe un grande segnale. Farlo fuori casa in un momento critico lo sarebbe ancora di più. È il momento di mettere un punto e ripartire. L’eliminazione dalla Coppa Italia deve essere il punto più basso, dal quale poter ripartire.

