Resettare: Riportare un sistema di elaborazione allo stato iniziale, riavviare: per correggere un errore abbiamo dovuto resettare il computer; anche assol.: è necessario resettare. Vocabolario Treccani.

Il Bologna domani partirà per l’Arabia Saudita, e deve necessariamente mettersi alle spalle la sconfitta contro la Juventus. Un ko che sicuramente pesa perché arriva in un momento in cui i bianconeri non brillano. E sembrava l’occasione perfetta per estromettere la Vecchia Signora dalla corsa Champions.

Ma le gare sono fatte di tanto fattori. Stanchezza, infortuni e momento storico della stagione hanno contribuito a portare a questo esito. Bologna-Juventus è l’effetto di un insieme di fattori contingenti che rendono il ko rossoblù sicuramente amaro e certamente pesante in termini di classifica. Ma nulla che non si possa superare.

Bologna-Juventus: ha vinto chi ha fatto meno peggio

Il Bologna contro la Juventus non ha fatto la partita che avrebbe dovuto. È stata la solita squadra solamente a tratti. La squadra rossoblù si è resa protagonista di una prestazione nel complesso al di sotto delle aspettative. È capitato per via delle contingenze negative che vive la squadra felsinea in questa fase dell’annata tra acciacchi fisici e infortuni.

La squadra è arrivata alla gara contro la Juve scarica. Non è bastata la pesantezza e l’importanza del match contro i bianconeri. Niente di irrimediabile, nessuna reale lezione da imparare. La Vecchia Signora ha giocato al Dall’Ara la miglior partita della sua stagione. E ha semplicemente fatto meno peggio di un Bologna ben lontano dalla sua miglior versione.

Resettare per la Supercoppa

In vista della Supercoppa Italiana, al Bologna non resta che resettare. Di fronte non ci sarà di nuovo la Juve, ci sarà subito un avversario ben più forte l’Inter di Cristian Chivu. I rossoblù sanno come rialzarsi nei momenti no. Lo hanno dimostrato. Ora è il momento di darne una ulteriore prova. Serve resettare, chiudere la pagina “Juventus” e guardare oltre. Perché il prossimo obiettivo è ben più grosso di un big match che valeva comunque tre punti. C’è in palio un trofeo.

