La chiave del successo del Bologna: ecco il primo poker di vittorie

Una scia di successi come questa non si era ancora vista da inizio stagione. Torino, Brann, Udinese e Brann bis: quattro vittorie consecutive arrivate nel momento in cui erano più necessarie. Un poker di successi che potrebbero diventare sei considerando le sfide all’orizzonte contro Pisa e Verona, le ultime in coda a quota 15 punti.

La scia positiva del Bologna: quindici giorni di gioie

La prima tanto sofferta gioia è arrivata il 15 febbraio all’Olimpico Grande di Torino, dove il tacco di Moro ha portato in vantaggio il Bologna. Una disattenzione della difesa rossoblù ha poi concesso alla squadra granata di pareggiare la partita con Vlasic, condizione durata però appena otto minuti: la rete da vero numero nueve di Santiago Castro riporta la banda di Italiano in vantaggio e la partita si chiude sull’1-2. Un gol da vero bomber, così come quello realizzato pochi giorni dopo a Bergen nella gara di andata dei playoff di Europa League.

Poi, dopo due vittorie arrivate in trasferta, ecco finalmente la tanto attesa vittoria casalinga. Al Dall’Ara torna a risuonare Poetica: era dallo scorso 9 novembre che non si sentiva la canzone di Cesare Cremonini, quando il Bologna ospitava il Napoli di Conte. 105 giorni dopo, riecco la vittoria: Bologna-Udinese finisce 1-0 grazie al rigore conquistato da Castro e trasformato da Bernardeschi. Tre giorni dopo la riprova anche in Europa League: i rossoblù consolidano l’imbattibilità interna nella competizione e conquistano gli ottavi di finale grazie alla prima rete italiana di Joao Mario. Bologna è finalmente Poetica.

La chiave del successo

Una gran bella storia, scritta dalle scelte inedite di Vincenzo Italiano. Mantenere un baricentro più baso ha di certo permesso al Bologna di acquisire maggior solidità difensiva: in tre delle quattro vittorie Skorupski non ha mai subito gol. Adesso il Bologna non deve fermarsi. Contro Pisa e Verona è vietato sbagliare, anche perché poi toccherà affrontare la Roma in Europa League. Una sfida ad altissima quota, che decreterà quale delle due italiane proseguirà il suo percorso europeo.

(Fonte: Più Stadio)

