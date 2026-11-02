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La cura Palladino

Raffaele Palladino ha conquistato la fiducia dello spogliatoio attraverso meritocrazia, credibilità e sapienza tattica

Pubblicato

13 secondi fa

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Raffaele Palladino e Federico Bernardeschi durante Bologna-Inter 1-3 (© Damiano Fiorentini)
Raffaele Palladino e Federico Bernardeschi durante Bologna-Inter 1-3 (© Damiano Fiorentini)
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‘Testa alla prossima’. ‘Ragioniamo partita dopo partita’. ‘Il lavoro paga sempre’. Parole, spesso, di circostanza. Frasi che acquistano direzioni retoriche e rimangono vuote o inesatte. Non per Raffaele Palladino. Il tecnico del Bologna ha risollevato la squadra rossoblù in seguito ad un avvio complicato e all’avvicendamento in panchina con il nuovo corso di Domenico Tedesco. L’allenatore campano ex Atalanta ha raccolto in 6 partite, quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta. La media dei punti recita 2,17. I risultati sono importanti e il miglioramento della squadra, al di là degli stessi, sono evidenti. Motivo per cui è lecito alzare l’asticella, senza però guardare troppo in là. Il derby di Parma di sabato pomeriggio è un test probante. I ducali cercano punti salvezza, mentre il Bologna vuole legittimarsi ad alta quota in classifica.

La cura di Palladino: credibilità e risultati

Qualche giorno fa l’intervista di Giulio Donati al Resto del Carlino ha restituito una precisa immagine del tecnico rossoblù. Credibile, maniacale e meritocratico. I fatti contano più delle parole che con Palladino non rimangono, per l’appunto, vuote. Ha rigenerato Casale, promuovendolo titolare, ha rispolverato Vitik, inserendolo nel momento decisivo di Milan-Bologna e confermandolo dal primo minuto contro il Monza. Ha ridato struttura a un centrocampo che da mesi (compresa la seconda parte dello scorso campionato) era in affanno. Palladino premia l’impegno, mentre costruisce equilibri e meccanismi solidi in campo. Il cambio di modulo è stata una felice novità: Cambiaghi e Miranda ne hanno beneficiato più di tutti.

Il campionato corre e il Bologna fa filotto: le prossime tre sfide contro Parma, Udinese (dopo la sosta per via degli impegni delle nazionali) e Venezia, potrebbero rilanciare le volontà rossoblù, espresse a chiare lettere da Skorupski e Libra, in seguito alle vittorie con Milan e Monza. La cura Palladino si vede anche da questo: dalla consapevolezza e dalla fiducia che ha infuso nello spogliatoio.

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