La moviola di Bologna-Sassuolo: Di Bello, nervi tesi

Finisce 2-2 tra Bologna e Sassuolo, gara valida per la terza giornata di campionato di Serie A. Il Bologna trova il primo gol stagionale con Roberto Piccoli, poi raddoppia grazie ad Artem Dovbyk. Tanti i segnali positivi lanciati dalla squadra di Domenico Tedesco, che finalmente spunta la casella “gol” e mette in sacco il primo punto della stagione.

Come sempre, non sono mancati alcuni episodi dubbi in campo. Direzione buona ma non ottima per Di Bello, le cui scelte sono state spesso contestate dentro e fuori dal campo.

La moviola di Bologna-Sassuolo

Una partita che non ha presentato particolari difficoltà tecniche nelle due aree quella tra Bologna e Sassuolo. Il fischietto Di Bello, VAR ai Mondiali, l’ha portata a termine con 23 falli fischiati e 4 cartellini gialli. Espulsione per Domenico Tedesco, che non si è trovato d’accordo con il direttore di gara su una punizione non fischiata su Libra.

La direzione di Di Bello

I principali episodi degli di nota sono tre. Il primo è il contatto in area di rigore tra Ferguson e Bowie. Il giocatore neroverde fronteggia lo scozzese che aveva già scaricato il pallone: c’è un tocco sulla gamba destra, ma non sufficientemente decisivo da portare al calcio di rigore.

Sul primo gol del Bologna, invece, non c’è alcuna infrazione di Piccoli. L’attaccante si libera di Doig in modo regolare, mentre è lo stesso Doig che trattiene la maglia del rossoblù.

Tensione tra Bologna e Sassuolo

Sono stati diversi anche gli episodi di tensione, come quello che ha visto coinvolto Emil Holm e Luca Lipani. Il giocatore del Sassuolo trattiene Holm sul braccio sinistro, Holm protesta e riceve un cartellino giallo. Stessa situazione tra Muric e Piccoli: l’attaccante va giù, ma gli animi si scaldano e tutti corrono a difendere i rispettivi compagni.

Per Edmondo Pinna, giornalista per Stadio, il voto finale è 6.

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