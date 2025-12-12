La moviola di Celta Vigo – Bologna: Petrescu qualche errore, bene il VAR

La partita tra Celta Vigo e Bologna è stata impegnativa sia per il direttore di gara (il rumeno Petrescu), sia per il VAR (l’inglese, di nome e di fatto, England). Il primo fa qualche errore soprattutto con i cartellini, mentre il secondo se la cava egregiamente.

Le decisioni corrette

Partiamo dalle cose fatte bene. Il gol del Vigo è regolare: Lykogiannis cade ma non per un fallo dell’avversario, scivola e viene saltato. Nessun dubbio neanche sulla rete annullata a Pobega: il fuorigioco è millimetrico, ma c’è.

Qualche indecisione sul rigore assegnato

Javier Rodriguez placca Pobega in area: il fallo è netto, ma il guardalinee aveva segnalato fuorigioco. Chiamato in causa il VAR, revisione lunghissima (non c’è il fuorigioco semiautomatico in Europa League). Verificato che il centrocampista rossoblù è tenuto in gioco da Ristic, viene assegnato il rigore. Giustamente.

Gli errori con i cartellini

Petrescu non raggiunge la sufficienza. Mancano i cartellini gialli a Zaragoza e Javier Rodriguez per i falli rispettivamente su Heggem e Rowe (due volte). L’arbitro lascia correre.

Il dubbio sorge anche su un evidente tocco di mano di Beltràn in area. Sembra rigore netto, ma Petrescu non fischia. Di nuovo VAR: le immagini non sono chiarissime ma sembra esserci un colpo di testa del giocatore prima che la palla gli arrivi sul braccio. Rimane la decisione di campo.

