La moviola di Celta Vigo – Bologna: Petrescu qualche errore, bene il VAR
Il direttore di gara assegna correttamente il rigore ma commette anche qualche errore: non è da sufficienza.
La partita tra Celta Vigo e Bologna è stata impegnativa sia per il direttore di gara (il rumeno Petrescu), sia per il VAR (l’inglese, di nome e di fatto, England). Il primo fa qualche errore soprattutto con i cartellini, mentre il secondo se la cava egregiamente.
Le decisioni corrette
Partiamo dalle cose fatte bene. Il gol del Vigo è regolare: Lykogiannis cade ma non per un fallo dell’avversario, scivola e viene saltato. Nessun dubbio neanche sulla rete annullata a Pobega: il fuorigioco è millimetrico, ma c’è.
Qualche indecisione sul rigore assegnato
Javier Rodriguez placca Pobega in area: il fallo è netto, ma il guardalinee aveva segnalato fuorigioco. Chiamato in causa il VAR, revisione lunghissima (non c’è il fuorigioco semiautomatico in Europa League). Verificato che il centrocampista rossoblù è tenuto in gioco da Ristic, viene assegnato il rigore. Giustamente.
Gli errori con i cartellini
Petrescu non raggiunge la sufficienza. Mancano i cartellini gialli a Zaragoza e Javier Rodriguez per i falli rispettivamente su Heggem e Rowe (due volte). L’arbitro lascia correre.
Il dubbio sorge anche su un evidente tocco di mano di Beltràn in area. Sembra rigore netto, ma Petrescu non fischia. Di nuovo VAR: le immagini non sono chiarissime ma sembra esserci un colpo di testa del giocatore prima che la palla gli arrivi sul braccio. Rimane la decisione di campo.
Fonte: Edmondo Pinna, Stadio
