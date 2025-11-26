La prima di Europa League per il “cinno” Ravaglia

Vincenzo Italiano ha capito fin da subito che per ottenere buoni risultati avrebbe dovuto coinvolgere sempre tutta la rosa. Detto fatto, e i risultati, sono stati molto più che buoni.

Con l’esordio di Sulemana sabato scorso infatti, Italiano ha coinvolto tutti e 27 i giocatori della rosa, persino il giovanissimo Massimo Pessina. In Serie A, solo la Cremonese ne ha usati così tanti, ma con ben altri risultati.

Bologna-Salisburgo: tra i pali c’è Ravaglia

Tutti i rossoblù sanno che devono farsi trovare pronti, non solo per il solito turnover, ma anche perché gli infortuni sono all’ordine del giorno. È stato il caso di Federico Ravaglia, che con Skorupski ancora indisponibile, giocherà titolare domani contro il Salisburgo, per la sua primissima gara di Europa League.

Un’emozione unica per il cinno rossoblù che, dopo l’esordio in Champions League dell’anno scorso contro lo Sporting, ha l’occasione di debuttare in un’altra coppa con la squadra che tifava sin da bambino. Competizione in cui il Bologna andò vicinissimo al trofeo nell’anno di nascita di Ravaglia, nel 1999, quando i rossoblù di Mazzone si fermarono in semifinale.

Il Bologna di Italiano sogna l’impresa, ma ovviamente c’è da accelerare. I felsinei infatti contano una sola vittoria nelle prime quattro gare, con una sconfitta e due pareggi.

I rossoblu possono stare tranquilli, il cinno di Bologna è pronto

Tra i pali Bologna potrà comunque stare tranquilla, perché Ravaglia ha dimostrato più volte le sue qualità. Questa stagione ha esordito il 19 ottobre contro il Cagliari dove è arrivata la prima vittoria stagionale fuori casa del Bologna.

In Sardegna ha terminato la gara con un clean sheet e non solo grazie ai suoi compagni. Notevole infatti l’uscita fuori area di rigore per anticipare Florunsho e poi l’intervento complicatissimo e decisivo sul destro di Felici. Anche per la trasferta a Udine dello scorso sabato, la vittoria è stata conquistata anche grazie a lui, con la grandissima parata su Ekkelan al 13’.

In due gare, zero gol subiti per il cinno di Castel Maggiore che ora è focalizzato per la gara di domani contro il Salisburgo. Il Salzburg è primo in Bundesliga austriaca e non sarà un avversario facile. Ma questo Bologna, ha dimostrato che stando unito può fare di tutto. Domani inoltre, a fare la differenza sarà come al solito il pubblico del Dall’Ara.

Fonte: Davide Centonze – Più Stadio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook