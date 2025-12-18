La prima partecipazione del Bologna in Supercoppa

Il senso comune racconta che la prima volta non si dimentica mai. E così sarà per il Bologna domani sera a Riad: la squadra emiliana nonostante abbia vinto 7 scudetti e due Coppe Italia non aveva mai preso parte all’evento, nato nel 1988. Ma il senso comune dice anche altro: sicuramente che la competizione potrebbe svolgersi in estate, prima dell’inizio dei campionati, e che la formula nuova della final four introdotta nel 2023 fa storcere il naso a molti. Il trofeo non se lo giocano più i vincenti di campionato e Coppa, o meglio, non solo. Pecunia non olet recitavano i latini; in questa direzione viaggiano i maggiori campionati europei che acquistano in visibilità e liquidità.

Supercoppa Italiana

Ed ecco il viaggio intercontinentale che ha accompagnato il Bologna. Domani i rossoblù scenderanno in campo alle ore 20, mentre stasera apriranno le danze Napoli-Milan. Le sfide non prevedono supplementari: quindi 90 minuti classici da giocare e nel caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore. Le partite saranno tutte in chiaro su Italia 1, la finalissima il 22 dicembre. Per i rossoblù tanti debutti ma anche chi la coppa l’ha alzata, in più occasioni. Mister Italiano vuole vendicare il 3-0 subito dal Napoli nel 2023, quando era alla guida della Fiorentina. Bernardeschi e Immobile hanno vinto la Supercoppa due volte: il primo nel 2018 e nel 2020 con la Juventus, il secondo con la Lazio nel 2017 e 2019.

Bologna

I rossoblù si allenano al quartier generale di Cristiano Ronaldo e del suo club, l’Al Nassr. La squadra è accompagnata dalla dirigenza al gran completo, in vista dell’appuntamento sportivo -certo-, ma anche degli impegni istituzionali. Claudio Fenucci aveva parlato così qualche giorno fa: «Per la prima volta nella storia del club partecipiamo a quattro competizioni e a questa Supercoppa Italiana: vogliamo fare bene per tenere alta la fiamma dell’entusiasmo in città». Il calo fisiologico e naturale del Bologna, dopo la meravigliosa vittoria europea di Vigo, non è da considerarsi come un limite; tutte le squadre, con un calcio così dispendioso, mostrano dei cedimenti o delle avvisaglie preoccupanti. I rossoblù sanno andare oltre agli ostacoli: lo hanno sempre dimostrato. Questo è uno dei motivi che basterebbe per spiegare la fiducia che accompagna la squadra a giocarsi il trofeo, per la prima volta nella sua storia.

