Verso Lazio-Bologna: le convocazioni di mister Italiano

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Bologna ha comunicato le convocazioni per il match di domani pomeriggio in casa della Lazio. Il tour de force di dicembre continua per i rossoblù, che saranno impegnati in un’altra importante sfida a distanza di tre giorni dalla partita di Coppa Italia contro il Parma.

Le convocazioni per Lazio-Bologna: torna Casale, ancora assenti Skorupski, Freuler e Vitik

Grazie alla vittoria per 2-1 sui ducali di Cuesta, i Campioni della Coppa Italia in carica hanno passato il turno: il loro prossimo avversario sarà proprio la Lazio di Maurizio Sarri. La gara di domani, dunque, sarà un antipasto di quello che vedremo a febbraio ai Quarti.

Nel frattempo, però, le due compagini dovranno concentrarsi sull’importante sfida di domani pomeriggio, valida per il quattordicesimo turno di Serie A. Il match dell’Olimpico, con fischio d’inizio alle 18:00, metterà infatti in gioco tre punti importanti in chiave classifica: i rossoblù, reduci dallo scivolone interno contro la Cremonese, sono stati agganciati dal Como a quota 24 punti; i biancocelesti, ottavi con 18 punti, mirano invece a risollevarsi dopo la sconfitta incassata sabato scorso sul campo del Milan.

Vincenzo Italiano, intanto, ha determinato i giocatori convocati. Contrariamente alle aspettative, Nicolò Casale ha smaltito l’influenza e torna a disposizione dopo aver saltato la Coppa Italia. Presente anche Ciro Immobile. Assente, invece, il centrale difensivo Martin Vitik, ko per almeno altre due settimane a causa di un problema muscolare. Dalla lista dei giocatori convocati mancano ancora Freuler e Skorupski, che stanno proseguendo le terapie dopo i rispettivi infortuni.

Di seguito le convocazioni del mister rossoblù.

Portieri : Franceschelli, Pessina, Ravaglia.

: Franceschelli, Pessina, Ravaglia. Difensori : Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumí, Lykogiannis, Miranda, Zortea.

: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumí, Lykogiannis, Miranda, Zortea. Centrocampisti : Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana.

: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana. Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.

(Fonte: Bolognafc.it)

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook