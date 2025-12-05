Dopo il brutto inciampo di lunedì sera nella 13^ giornata di campionato contro la Cremonese, il Bologna si è riscattato contro il Parma in Coppa Italia e ora guarda avanti alla prossima sfida di Serie A contro la Lazio.

Una gara importante per la corsa europea: vincere potrebbe significare eliminare definitivamente una concorrente scomoda per un posto in Champions, Europa o Conference League.

Domenica la terza gara in sette giorni per i rossoblù, che giocheranno diversamente dalle ultime due in trasferta. Un motivo in più per sapere dove vedere la gara in TV.

Lazio-Bologna: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Serie A, 14^ giornata;

Partita: Lazio-Bologna;

Data: domenica 7 dicembre 2025;

Orario: 18:00;

Luogo: Stadio Olimpico, Roma;

Canale TV: DAZN 1 su Sky;

Piattaforma streaming: DAZN.

Le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Lucumí, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

A che punto siamo?

Il Bologna cerca il riscatto in campionato contro la Lazio. Dopo la vittoria, importantissima per il morale e per il prosieguo della stagione, i rossoblù volano in trasferta per la gara contro i biancocelesti capitolini. La squadra di mister Vincenzo Italiano come quella di Maurizio Sarri deve fare i conti la terza gara in sette giorni.

Ma è un’occasione per i rossoblù innanzitutto di dare fondo e coinvolgere tutta la rosa e, in secondo luogo, di fare un colpaccio in classifica. Battere la Lazio in questo momento della stagione significherebbe eliminare definitivamente una concorrente dalla corsa per le coppe europee.

Si tratta insomma di un dentro fuori soprattutto per i biancocelesti. I quali, comunque, nonostante le difficoltà di questo avvio di stagione si presentano con un ottimo umore avendo riscattato il ko della sfida esterna contro il Milan, con il passaggio del turno in Coppa Italia proprio contro i rossoneri. Un successo che li vedrà dunque opposti al Bologna nei quarti di finale della Coppa Nazionale.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook