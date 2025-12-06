Uomini decisivi – Lazio-Bologna

Alla vigilia di Lazio-Bologna, iniziano le domande su formazioni, sulle varie scelte e i diversi pronostici. Pur con alcune assenze già note, il Bologna si presenta con un fronte offensivo ricco di soluzioni, variabile e adatto a interpretare una gara che potrebbe aprirsi già nei primi minuti. Ma chi, tra i rossoblù convocati, ha davvero le caratteristiche per incidere in zona gol?

Orsolini, un leader per l’Olimpico

Il primo nome da cerchiare in rosso è sempre lo stesso: Riccardo Orsolini.

È il giocatore che, più di tutti, può far emergere le crepe della linea difensiva biancoceleste, soprattutto quando la Lazio è costretta a lasciare campo all’interno. Infatti, l’attaccante rossoblù si trova benissimo negli spazi che il sistema di Sarri storicamente concede, in particolare i tagli da destra verso il centro, marchio di fabbrica di Orso. Sarà un punto di riferimento offensivo, il finalizzatore naturale, soprattutto quando (e se) il Bologna costruisce in maniera rapida, ma anche pulita.

Odgaard, mina vagante tra le linee per un gol

Jens è quel tipo di giocatore che può segnare anche senza fare una partita appariscente, l’uomo ad hoc per partite come queste, in cui conterà tanto la tattica quanto la capacità di mimetizzarsi tra le linee. L’ormai ribattezzato trequartista rossoblù, sa infatti inserirsi perfettamente nello spazio “tra centrale e mediano” — che è uno dei punti critici delle squadre di Sarri. Questo, unito al fatto che è bravo a concludere subito, anche dopo azioni rapide nello stretto, fanno di lui un reale candidato al gol.

Nicolò Cambiaghi, l’outsider per Lazio-Bologna

Nicolò Cambiaghi è il profilo da tenere d’occhio, soprattutto a partita in corso e nel momento in cui si apre.

Con il suo modo di attaccare lo spazio, può diventare un’arma devastante nelle transizioni: ha gamba, coraggio e un’ottima predisposizione al tiro. Se Italiano avrà bisogno di alzare ulteriormente il ritmo, è uno dei primi candidati a subentrare per cercare e creare il suo colpo decisivo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook