Le mani di Skorupski sui successi del Bologna

È tornato nuovamente protagonista e decisivo l’estremo difensore rossoblù. Lukasz Skorupski ha attraversato un periodo negativo, faticando per dovere essere costretto a guardare le partite dalla tribuna, senza poter scendere in campo e dare una mano ai propri compagni. Ha sofferto poi una volta rientrato: prestazioni negative ed errori che hanno spalancato la porta agli avversari.

Ma andiamo con ordine: il portiere della nazionale polacca si è infortunato il 9 novembre nel meraviglioso match casalingo contro il Napoli di Conte; il 2 a 0 finale e la partita in generale è tutt’oggi considerata come una delle prove migliori del Bologna e del suo attuale allenatore. Skorupski si fece male e lo sostituì Pessina all’esordio assoluto in Serie A.

Skorupski: una certezza in più nel finale di stagione

La vittoria contro i partenopei è rimasta per lungo tempo l’ultima partita con la porta inviolata per il Bologna; i rossoblù hanno ritrovato i clean sheet con il miglioramento della fase difensiva. Il cambio modulo di Italiano che ha adottato una strategia maggiormente conservativa nell’arco dei 90 minuti di gioco; il rientro dall’infortunio di Lucumì, che ha indubbiamente registrato la fase difensiva; il recupero di Skorupski, che pur aveva commesso errori grossolani una vola rientrato dallo stop forzato.

Non solo i gol fondamentali di Castro, Odgaard e Bernardeschi: in queste ultime quattro partite il Bologna ha beneficiato anche del suo portiere, ritrovatosi ad alti livelli; quattro vittorie consecutive così come sono quattro i match con porta inviolata. Dopo la partita di novembre contro il Napoli, il Bologna in 21 partite, subì gol in 20 di queste, riuscendo a chiudere la saracinesca solamente contro il modesto Maccabi Tel Aviv.

Sporcarsi le mani

Sull’attuale momento positivo dei rossoblù, le mani di Skorupski sono protagoniste. Le parate nel doppio confronto con il Brann, sono state determinanti: senza dimenticare la trasferta di Torino, la partita contro l’Udinese e la recente vittoria contro il Pisa. Tutte partite in cui Skorupski, a conti fatti, è risultato fondamentale. Si è ripreso il Bologna con caparbietà e attitudine, mostrando al mondo intero che i rossoblù possono tornare a far paura, anche grazie al suo prezioso contributo.

Fonte: Marcello Giordano, il Resto del Carlino

