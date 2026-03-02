Seguici su

Bologna FC

Pisa-Bologna (0-1), Odgaard: «Contento del gol. Grande merito a Skorupski»

Ecco come ha commentato la gara e il suo gol decisivo dopo un lungo periodo complicato il trequartista danese della formazione rossoblù

Pubblicato

22 secondi fa

il

Riccardo Orsolini e Jens Odgaard (© Bologna FC 1909)
Jens Odgaard (© Bologna FC 1909)

Jens Odgaard è tornato al gol e lo ha fatto con una rete pesantissima in Pisa-Bologna. Il danese ha siglato proprio allo scadere dei novanta minuti regolamentari il gol della vittoria portando a casa tre punti importanti per i rossoblù.

Il trequartista con il numero 21 ha vissuto un momento molto complicato. Ma ora finalmente può sorridere: «Sono contento di essere tornato al gol ma soprattutto sono felice dei tre punti, e di aver aiutato la squadra».

Merito condiviso

Quella di oggi è stata una vittoria particolarmente sofferto. Non solo perché il gol del successo a Pisa è arrivato al novantesimo minuto, ma anche perché la difesa ha concesso occasioni di un certo spessore all’attacco nerazzurro.

Per questo motivo, Odgaard ha reso omaggio anche a Lukasz Skorupski. L’estremo difensore polacco ha il merito di aver tenuto in partita il Bologna: «Grande merito va anche a Skorupski che ha fatto un’ottima partita».

Prossimo obiettivo del Bologna

Quando a Odgaard viene posto il quesito sulle prossime uscite e gli ottavi di finale di Europa League, lui non ha dubbi: «L’Europa League è importante ma prima della partita con la Roma dobbiamo pensare alla gara di domenica col Verona. Ora ci godiamo questa vittoria».

