Le PAGELLE di Bologna-Cremonese (1-3)

Il Bologna cade per la prima volta in stagione al Dall’Ara, superato 1-3 da una Cremonese cinica, organizzata e trascinata dalla doppietta di Vardy. I rossoblù, dopo un avvio promettente e il rigore di Orsolini che aveva riaperto i giochi prima dell’intervallo, non riescono però a ribaltare l’inerzia di una gara segnata da errori difensivi pesanti e da una scarsa lucidità negli ultimi trenta metri. La squadra di Nicola, compatta e feroce nelle ripartenze, porta via tre punti pesantissimi, mentre per Italiano arrivano segnali poco incoraggianti soprattutto dal reparto arretrato. Ecco le pagelle della sfida del Dall’Ara.

Bologna-Cremonese, le Pagelle

Ravaglia – 5 Incerto nelle prime uscite, poi prende coraggio e fa almeno tre interventi importanti: su Vardy nel primo tempo e soprattutto nella doppia occasione del 57’. Sullo 0-1 non può nulla, sullo 0-2 viene tradito da una difesa in ritardo. Evita il tracollo, ma non basta.

Zortea – 5,5 Un inizio di gara caotico, meglio quando cresce la spinta del Bologna, decisivo nel 13’ nel salvare su Vardy a porta spalancata. Alterna buone chiusure a momenti di imprecisione. Cala nella ripresa, lasciando spazio a Holm.

Casale – 4,5 Errore grave al 13’, altri disimpegni incerti e nel complesso una serata complicatissima. Italiano lo toglie all’intervallo per evitare ulteriori danni. Mai realmente in partita.

Lucumí – 5 Meno disordinato di Casale ma non abbastanza autorevole. Si perde Bonazzoli nell’azione che porta al 2-0 e soffre l’intensità grigiorossa. Prova a mettere ordine ma la retroguardia resta in apnea.

Miranda – 6 Tra i meno peggio. È suo l’assist per Pobega nella chance del 65’, mette più cross che precisione ma alza il livello nel secondo tempo. Colpevole in ritardo sul gol dell’1-0, si riscatta parzialmente con una ripresa più coraggiosa.

Moro – 6 Partita di lavoro oscuro, ma troppo schiacciato e poco incisivo. Non riesce a filtrare quando la Cremonese accende il motore. Ordinato ma innocuo.

Pobega – 6 Ci mette fisico e piedi: almeno tre volte vicino al gol, in particolare di testa. È uno dei pochi a crederci fino alla fine. Manca precisione, non manca presenza.

Orsolini – 6,5 Il rigore trasformato allo scadere del primo tempo ridà speranza al Bologna. Nel vivo del gioco, alterna spunti interessanti a momenti di confusione. Esce tra gli applausi, era uno dei più vivi.

Odgaard – 5,5 Un tacco illuminante per Orsolini al 18’, ma poca continuità. Scompare nella seconda parte della prima frazione, Italiano lo cambia nel tentativo di dare più peso in area.

Dominguez – 5,5 Subito un palo con un’azione travolgente al 3’, poi però cala, il gelo. Fatica ancora a trovare la posizione giusta, la sua posizione.

Castro – 5,5 Sfiora il gol all’11’, si muove bene tra le linee ma si perde quando la partita si mette sulla fisicità. Manca l’ultimo passaggio.

I subentrati

Heggem – 4,5

Entra per dare stabilità e commette l’errore più pesante: un controllo sbagliato regala a Vardy il pallone dell’1-3 che spegne ogni speranza. Giornata da archiviare, non dimenticare.

Cambiaghi – 6

Subito una ventata di energia sulla fascia. Strappi, uno contro uno, voglia di cambiare ritmo. Uno dei migliori tra i subentrati.

Dallinga SV; Bernardeschi SV; Holm SV

Vincenzo Italiano – 5,5

Le sue scelte spesso lo fanno volare, ma stavolta lo lasciano a terra, per di più senza armi e senza… lucidità.

