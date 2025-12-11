Le PAGELLE di Celta Vigo-Bologna (1-2)

Una trasferta in Galizia bagnata ma stellare per i Rossoblù: Celta Vigo-Bologna termina 1-2, con Federico Bernardeschi che nel secondo tempo ribalta la partita a favore dei suoi. Ecco i nostri voti.

Celta Vigo-Bologna, le pagelle: Heggem sugli scudi, grande mediana, gigantesco Berna

Ravaglia 6 – Impiegato poco, possiamo dire quasi fortunatamente: l’unica azione, quella del gol, lo vede praticamente incolpevole.

Holm 6,5 – Buona prova da parte del terzino svedese, che è tornato sui suoi livelli, quelli che portano il Bologna in alto: le sue progressioni si sono fatte sentire.

Heggem 7 – Bene, questo è l’Heggem che serviva alla squadra: tiene la difesa, dà una mano al compagno fuori ruolo. Il suo lavoro lo ha fatto eccome.

Lykogiannis 6 – Colpevole sul gol, inutile negarlo. Però, poi, non si scompone e chiude bene quando c’è da farlo: bisogna anche mettersi nei suoi panni, per la prima volta in un ruolo difficile.

Miranda 6,5 – Altra prova di carattere da parte dello spagnolo, che sulla sinistra ha eseguito alla grande la sua funzione di “treno”, sia in fase offensiva e sia in fase difensiva.

Moro 7 – Ottima prova del Capitano di serata: non era facile, ma lui ha saputo unire le geometrie alle chiusure, come il miglior Freuler.

Dal 87′ Ferguson S.V

Pobega 7 – Il secondo del duo in mediana, l’altro 7 della mediana: fisico sì, ma anche un gol annullato e un rigore procurato. Stasera con il compagno ha fatto la differenza.

Dal 88′ Odgaard S.V

Fabbian 6 – Tanta sostanza, tanto pressing e tanta gamba: lui il suo contributo lo da sempre, e anche sotto la pioggia di Vigo si è visto.

Bernardeschi 7,5 – Il migliore, per i due gol e per come, finalmente, si è caricato sulle spalle da vero numero 10 la squadra: ha trascinato il Bologna come gli si chiedeva, e quindi di più non poteva fare.

Dal 80′ Orsolini S.V

Rowe 6 – Al centro di quasi tutti gli attacchi, soprattutto nella prima frazione. In palla, e questa è una buona notizia. Non preciso, e questa è quella meno buona: si è mangiato un gol clamoroso.

Dal 67′ Cambiaghi 6 – Qualche sgasata, qualche palla importante messa in cassaforte. Una buona entrata.

Castro 6 – Tante occasioni ma non concretizzate. Non può essere insufficiente per un semplice motivo: lui fa tanto altro, e ha costruito molto per il Bologna anche stasera.

Dal 80′ Dallinga S.V

All. Italiano 7,5 – Ritrova il suo Bologna nella notte più importante e con le sue scelte, con un passo decisivo verso la qualificazione almeno ai play-off. Una partita dominata, con un solo errore che, fortunatamente, non ha pagato dazio. Ora testa di nuovo al campionato, per ritrovarsi definitivamente anche lì.

CELTA VIGO: Radu 6; Javi Rodriguez 6, Starfelt 6, Ristic 6; Carreira 5,5, Beltran 5,5 (dal 79′ Roman S.V), Moriba 6, Mingueza 5,5 (dal 67′ Rueda 5,5); Swedberg 6,5 (dal 67′ Aspas 5), Iglesias 5,5 (dal 67′ Jutgla 5,5), Zaragoza 7 (dal 46′ Alvarez 6). All. Giraldez 5,5.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook