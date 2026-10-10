Lecce-Bologna è la sfida dei portieri: l’ex obiettivo Falcone contro il veterano Skorupski

Da quasi compagni ad avversari, ormai di lunga data: così Massimo Vitali, sull’edizione odierna de Il Resto del Carlino ha presentato quella che è la sfida nella sfida chiamata Lecce-Bologna: Wladimiro Falcone contro Lukasz Skorupski. Il primo, infatti, era stato uno dei nomi più spinti per una rivoluzione estiva tra i pali Rossoblù, a fianco o al posto del polacco. E invece, tutto è rimasto al proprio posto, e domani arrivano a una sifda di per sé importante con venti differenti.

Lecce-Bologna: Falcone contro Skorupski, con l’estate alle spalle

Giugno e Luglio, come sottolineato da Massimo Vitali, sono stati i mesi di Wladimiro Falcone e il Bologna, accostati. Si, perché i Rossoblù, nella sessione estiva del calciomercato, hanno pensato eccome all’estremo difensore giallorosso. Un rinnovamento anche tra i pali in quel di Casteldebole che, però, non c’è stato: Lukasz Skorupski è rimasto ben saldo al suo posto, e a scalare gerarchie è stato Massimo Pessina.

Niente Falcone, ma nessuna novità in generale, diciamo. Quindi, per la quinta stagione consecutiva i due saranno protagonisti tra i pali delle rispettive squadre, delle quali ormai sono capisaldi, soprattutto il polacco. Falcone, per il Lecce, lo è diventato – al di là della sua bravura tecnica – a tutto tondo: rinnovo fino al 2029 e capitano della squadra. Fa quasi strano pensare che, pochi mesi fa, era vicino all’addio, proprio per i Rossoblù.

Momenti diversi…ma anche momenti giusti

Come anticipato, Falcone e Skorupski arrivano a questo Lecce-Bologna con alle spalle un inizio campionato completamente all’opposto. Il primo è non decisivo, di più: come citato da Vitali, Falcone ha una media di 5,4 parate nelle prime giornate, il dato più alto di tutti i venti portieri di A. Skorupski, invece, lo abbiamo visto più indeciso, soprattutto tra Atalanta e Torino.

Momenti diversi, per l’appunto, ma anche momenti giusti. Questo, soprattutto per Lukasz: un veterano del Bologna, che nelle difficoltà, queste generali, deve tornare ad essere lo Skorupski degli ultimi anni. Quello che non è stato un fattore: di più. È il momento giusto per lui: il Bologna riparte, e deve ripartire anche il suo numero 1.

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