Lewis Ferguson, redenzione di un Capitano (Stadio)

Un momento complicato non può mettere in discussione talento e mentalità: chissà quante volte se lo ripete Lewis Ferguson, nel pieno di uno dei “suoi momenti”. Che per lo scozzese sia un periodo più di ombre che di luci non è un segreto, ma questa sera il Bologna giocherà all-in, Capitano compreso.

Luci e ombre di Capitan Lewis Ferguson

Una difficoltà, a detta di mister Italiano, nata da un gonfiore al ginocchio operato, in particolare sotto sforzo, che Ferguson si porterebbe dietro da tempo. Un fantasma che sembra non accennare a scomparire, anzi, che di recente è più presente che mai. Prestazioni in chiaro-scuro e sviste banali, non di certo in stile Lewis, che ne hanno condizionato anche la titolarità. Nelle ultime uscite, infatti, il timone rossoblù è stato spesso affidato a Nikola Moro, affiancato dal compagno di reparto Tommaso Pobega, con buonissimi risultati. Se il mister schiererà ancora la coppia croato-italiana lo scopriremo solo questa sera: se così fosse, Ferguson rientrerebbe domenica contro il Sassuolo o addirittura a gennaio a San Siro contro l’Inter.

Napoli-Bologna, sarà Ferguson il Capitano?

Basse le probabilità che il numero 19 del Bologna non giochi neanche uno scampolo di partita questa sera, soprattutto vista la storicità della sfida e il premio a cui porterebbe la vittoria. In campo, con ogni probabilità, scenderà anche il connazionale Scott McTominay. Un motivo in più per fare un figurone e riscattare le prestazioni non ai suoi livelli. Anche perché in ballo non ci sono tre punti, già conquistati dai rossoblù nel girone d’andata. Questa volta in palio c’è un trofeo, luminoso e oneroso, che il Bologna cercherà di portare a casa alla sua prima partecipazione alla competizione. Vi rigiriamo la domanda: questa sera, scenderà in campo anche Lewis Ferguson?

L’appuntamento con la storia è questa sera alle ore 20:00 su Italia 1 o Mediaset 20.

(Fonte: Claudio Beneforti, Stadio)

